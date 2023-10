Vier veelvoorkomende misvattingen over bekkenbodemtraining

Laatst geüpdatet op oktober 12, 2023 by Redactie

De meeste vrouwen weten dat regelmatige lichaamsbeweging een voorwaarde is voor een goede conditie en gezondheid, maar velen vergeten de bekkenbodem te trainen. Het trainen van je bekkenbodem is net zo belangrijk als het trainen van de rest van je lichaam en iets dat alle vrouwen zouden moeten opnemen in hun trainingsroutine, ongeacht hun leeftijd. We geven hier vier veelvoorkomende misvattingen als het gaat om bekkenbodemtraining.

Je bekkenbodem bestaat uit spieren die zich als een hangmat uitstrekken van het schaambeen tot het stuitje en van het ene zitbeentje tot het andere. Wanneer deze spieren sterk zijn, neemt de kans op o.a. urineverlies en verzakking af, maar net als alle andere spieren in het lichaam hebben ook de bekkenbodemspieren onderhoud nodig om sterk te blijven.

‘Het is te laat om te beginnen met bekkenbodemtraining’

Het is nooit te laat om te beginnen met trainen. Het versterken van je bekkenbodem is het hele leven belangrijk en verkleint niet alleen de kans op urine-incontinentie en verzakking, maar vergroot ook de kans op sterkere orgasmes en een beter seksleven. Bekkenbodemoefeningen zijn vooral belangrijk om te doen na een zwangerschap en bevalling (ook bij een keizersnede).

“Het is genoeg om hard te knijpen”

Het activeren van de bekkenbodemspieren bouwt kracht op, maar actieve ontspanning is net zo belangrijk bij het trainen. Als je tussen de squats door niet volledig kunt ontspannen, bestaat het risico dat je de bekkenbodemspieren overbelast, wat bekkenpijn en ongemak kan veroorzaken.

“Als ik niet meteen verschil voel, werkt het niet”

Veel vrouwen die met bekkenbodemtraining beginnen, verwachten onmiddellijk resultaat, maar zoals bij elke oefening kan het een paar weken duren voordat je merkbare resultaten ziet. Het duurt ongeveer 12 weken onafgebroken oefenen om een ​​echte verandering te voelen. Geef niet op!

‘Ik ben te jong voor bekkenbodemtraining’

Integendeel, hoe eerder je begint met trainen, hoe beter! Een sterke bekkenbodem is goed, ook als je in de nabije toekomst geen kinderen wilt krijgen. Regelmatig trainen verbetert niet alleen je intieme gezondheid, maar kan je ook helpen sterkere orgasmes te bereiken en beter te presteren in de sportschool. Als je van plan bent zwanger te worden, is het goed om je van tevoren vertrouwd te maken met de oefeningen en er vervolgens een gewoonte van te maken om continu te trainen tijdens de zwangerschap. Op deze manier maximaliseer je de mogelijkheden om het probleem na de bevalling sneller te vinden en je bekkenbodem sneller op kracht te krijgen.