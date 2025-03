Vier #WomenofTikTok: Ontmoet 10 bijzondere vrouwelijke creators die het verschil maken in Nederland

Laatst geüpdatet op maart 7, 2025 by Redactie

Bij TikTok zetten we ons in om de geweldige vrouwen te vieren en te versterken die van ons platform een bruisende gemeenschap maken. Van drukke alleenstaande moeders tot ondernemers die TikTok gebruiken om een eigen bedrijf op te starten en nieuwe carrières te creëren – #WomenofTikTok blijft een positieve impact maken in lokale gemeenschappen en daarbuiten, met hun creativiteit, passie en inzet. Deze Internationale Vrouwenmaand vieren we met trots tien inspirerende vrouwen uit Nederland die uitblinken in hun vakgebied en ons, zowel op TikTok als daarbuiten, blijven inspireren.

Girlboss ondernemers

@monicageuze – Monica Geuze begon haar carrière als influencer en DJ, maar heeft zichzelf succesvol opnieuw uitgevonden als ondernemer. Op TikTok deelt ze inzichten over ondernemen, self-care en haar reis binnen de industrie. Ze inspireert jonge vrouwen om hun eigen pad te volgen en laat zien hoe een sterk persoonlijk merk deuren kan openen.



@nikkietutorials – Als een van de grootste beauty creators ter wereld gebruikt Nikkie de Jager TikTok om make-upkunst en inclusiviteit te promoten. Haar invloed reikt verder dan beauty: ze werkt samen met grote merken en is een krachtig voorvechter van LGBTQ+ acceptatie. Nikkie bewijst hoe TikTok een wereldwijd podium kan zijn voor positieve verandering.



@juliaveerx – Julia Veer is een opkomende ondernemer die via TikTok haar innovaties op het gebied van beauty en wellness deelt. Met een kijkje achter de schermen in haar ondernemerschap laat ze zien hoe jonge vrouwen social media kunnen inzetten om een succesvol bedrijf op te bouwen.

Empowerment en inclusiviteit

@lovaeij – Met haar focus op mentale gezondheid en persoonlijke groei creëert Lotte van Eijk een veilige ruimte waar jonge vrouwen zich gehoord en gezien voelen. Ze normaliseert kwetsbaarheid en moedigt zelfontwikkeling aan.



@womxnhood – Dit TikTok-platform versterkt vrouwelijke stemmen en deelt krachtige verhalen over feminisme, zelfexpressie en inclusiviteit. WOMXNHOOD biedt een veilige online omgeving waar vrouwen en non-binaire personen samenkomen om maatschappelijke uitdagingen, persoonlijke groei en empowerment te bespreken. De herkenbare en inspirerende content stimuleert een sterke community rondom sisterhood en veerkracht.



@lotteleert– Lotte maakt educatieve TikToks over gender, feminisme en maatschappelijke normen. Ze daagt haar volgers uit om kritisch na te denken over sociale structuren en moedigt vrouwen aan zich te blijven ontwikkelen. Door kennis toegankelijk te maken draagt ze bij aan een inclusievere samenleving.



@womeninc – WOMEN INC. zet zich in voor gelijke kansen voor vrouwen en meisjes en gebruikt TikTok als platform om bewustzijn te creëren rondom gendergelijkheid. Met informatieve en inspirerende content laten ze zien hoe stereotypering doorbroken kan worden en hoe vrouwen zichzelf kunnen versterken op het gebied van carrière, financiën en gezondheid. Hun aanpak moedigt vrouwen aan om hun stem te laten horen en te streven naar een eerlijke en inclusieve samenleving.



Powermoms

@sigourneykemper – Sigourney Kemper laat op TikTok zien hoe ze haar carrière combineert met het moederschap. Door eerlijke en inspirerende content over werk, gezin en persoonlijke groei biedt ze motivatie en herkenning aan andere moeders. Haar TikTok-community is een plek waar werkende moeders steun en advies vinden.



@kaylaavami – Kaylaa deelt haar ervaringen als jonge moeder op TikTok en laat zowel de uitdagingen als de mooie momenten van het ouderschap zien. Haar open en eerlijke verhalen zorgen voor een hechte community van vrouwen die zich herkennen in haar reis. Ze bewijst dat moederschap en zelfontwikkeling hand in hand kunnen gaan.



@selmaomari – Selma Omari, alleenstaande moeder en moderne moslima, gebruikt TikTok om haar leven als moeder en ondernemer vast te leggen. Ze zoekt balans tussen geloof, moederschap en carrière, waarbij ze kracht en kwetsbaarheid combineert. In haar content confronteert ze zichzelf, heelt ze oude wonden en ontdekt ze nieuwe dromen. Dit proces van zelfontdekking en haar zoektocht naar identiteit wordt verder belicht in de documentaire “Selma op mijn manier” op NPO, waarin ze een nieuwe start maakt. Selma is daarmee een inspirerend rolmodel voor jonge vrouwen die alles willen bereiken.

Doe mee en maak impact deze #InternationalWomensDay

Bij TikTok zetten we ons in voor een veilige en inclusieve omgeving waarin vrouwen van alle achtergronden kunnen creëren, verbinden en groeien. Dit is belangrijk, omdat zichtbaarheid en representatie op platforms zoals TikTok bijdragen aan empowerment, gelijke kansen en een sterkere gemeenschap voor vrouwen wereldwijd. Doe mee, deel inspirerende verhalen en ondersteun de beweging naar gelijkheid. Samen maken we het verschil!