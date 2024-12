Vijf Caribische cocktails die je niet mag missen tijdens de feestdagen

Laatst geüpdatet op december 20, 2024 by Redactie

Spiked eggnog en glühwein? Natuurlijk is er niks mis met de klassiekers, maar we dagen je uit om je cocktails tijdens de feestdagen wat pittiger te maken. Wat dacht je van Caribische cocktails? We helpen je natuurlijk graag: we hebben een rondreis gemaakt door de Caraïben, elk strand afgezocht en onder elke wuivende palm gekeken, om je vijf tropische cocktails te presenteren die niet beknibbelen op verfrissende, fruitige smaken. Hieronder vind je heerlijke Caribische cocktails voor bijna elk gehemelte: ons cadeau voor jou, precies op tijd geleverd voor je grote feest. Proost op de vele geweldige mixologen van de Caraïben!

Anguilla: De Feestelijke Sunset Cocktail

Ons eerste drankje komt van de beroemde mixoloog Reynaldo Hodge, van de Bar Soleil in het glamoureuze Malliouhana Resort in het afgelegen Anguilla.

Recept

2 oz Baileys Irish Cream

1/2 oz Chambord

1 oz Havana Club Rum

Een scheutje Licor 43 (een Spaanse likeur)

Voeg slagroom toe

Antigua en Barbuda: Christmas in Wadadli Cocktail

De bestemming op twee eilanden, Antigua en Barbuda, staat misschien bekend om zijn fascinerende geschiedenis en ongerepte natuur, maar de mixologen maken snel naam voor zichzelf! Met dank aan Daniel “Timmy” Thomas van Timmy Time Cocktails in Antigua, deze Christmas in Wadadli-cocktail haalt het beste uit de natuurlijke rijkdom van het eiland.

Recept

2 oz Antigua English Harbour 5-jarige rum

3 Sorrell-theezakjes

3 oz passievrucht, kurkuma, gember, citroengrasinfusie (gezoet)

1/4 oz zure sinaasappelsap (met citroen- en limoensap)

3 scheutjes angostura bitters

3 druppels perenessence

Doe de theezakjes in rum en laat staan

Meng ondertussen passievrucht, zure sinaasappelsap, angostura bitters en perenessence met ijs in een shaker, voeg de rum toe en schud.

Giet over vers ijs. Garneer met sinaasappel

De Bahama’s: Sky Juice

Deze dynamische bestemming van 700 eilanden heeft een gevarieerde cocktailcultuur, die daarbij past! Niko Imbert, Director of Hospitality bij Bon Vivants (een toegewijde, ambachtelijke cocktailbar) in Nassau deelde zijn heerlijke versie van de Bahamaanse klassieker genaamd “Sky Juice”, ook bekend als ‘Gully Wash’.

Recept

1,5 oz Citadelle Gin

75 oz gecondenseerde gezoete room

2 oz vers kokoswater

Methode: geschud

Garantie: gemalen nootmuskaat en kaneelstokje

(Optioneel: rozemarijn en veenbessen voor de feestdagen)

Martinique: Planteur Cocktail

Dit Franse Caribische toevluchtsoord dat bekendstaat als het “Isle of Flowers” vanwege de overvloedige natuur, is even overvloedig met zijn rumstokerijen. Planteur is een kenmerkende drank op het eiland, een fruitige cocktail gemaakt met rhum agricole, dat wordt gedistilleerd uit suikerrietsap. Hoewel bijna elke distilleerderij en bar zijn eigen versie van “Planter’s Punch” aanbiedt, presenteren we hieronder het recept van chef-kok Guy Ferdinand, zoals gepresenteerd in Le Petibonum Restaurant.

Recept

1 deel rum, sinaasappelsap, guavesap en ananassap in gelijke hoeveelheden

½ deel suikerrietsiroop

Kaneel

Meng het vruchtensap, de rum en de siroop

Voeg een snufje kaneel toe

Serveer koud op ijs

St. Martin: Naughty String Cocktail

We sluiten deze lijst af in het Franse Caribisch gebied en gaan naar de Franse kant van St. Martin voor de Naughty String, de iconische cocktail die wordt geserveerd op het strandterras van restaurant Le String. Hoewel er genoeg redenen zijn om de prachtige Orient Bay te bezoeken, staat deze cocktail bovenaan de lijst… en verdient het om thuis te worden geproefd.

Recept

3 oz wodka op ijs

Vul met champagne

1 oz Falernum (een zoete sirooplikeur uit het Caribisch gebied, gember, limoen, amandel, kruidnagel en piment.) …en je kunt het kopen of zelf maken

Maak het af met een verse aardbei of framboos



Welke van deze Caribische cocktails ga je proberen? Prettige feestdagen en proost!!