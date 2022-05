Vijf dagelijkse werkplekervaringen die de creatieve prestaties van werknemers beïnvloeden

Een drietal onderzoekers van de Virginia Commonwealth University heeft vijf soorten dagelijkse werkplekervaringen geïdentificeerd die de creatieve prestaties van werknemers beïnvloeden. In “Another Day, Another Chance: Daily Workplace Experiences and their Impact on Creativity” – identificeerden Alexander S. McKay, Ph.D. , een assistent-professor management en ondernemerschap; Mayoor Mohan, Ph.D., universitair hoofddocent marketing; en Christopher S. Reina, Ph.D., universitair hoofddocent management en ondernemerschap, vijf soorten dagelijkse werkplekervaringen die van invloed zijn op creatieve prestaties.

De onderzoekers onderzochten meer dan 11.000 enquêtes waarin werknemers hun dagelijkse werkplekervaringen deelden en hun werkdagen beoordeelden op verschillende sleutelfactoren die creativiteit stimuleren en remmen.

“In wezen hebben we onderzocht hoe de werkomgevingen van werknemers en hun creativiteit in de loop van de tijd wegebben en stromen – en laten zien hoe individuen vijf verschillende dagelijkse werkplekervaringen kunnen ervaren die aansluiten bij hun creatieve potentieel,” zei McKay. “Het is bekend dat alledaagse werkplekervaringen die bijvoorbeeld ‘spannend’ of ‘saai’ zijn, de prestaties van werknemers beïnvloeden.”

Lees ook: Zo ga je om met pesterijen op het werk

Ze vonden deze dimensies gecombineerd om vijf unieke dagelijkse werkplekervaringen te creëren:

Giftige dagen: Deze zijn laag in stimulerende factoren zoals vrijheid en organisatorische steun, maar hoog in obstakelfactoren zoals tijdsdruk en conservatieve houdingen. Deze dagen staan ​​bol van conflicten, en niet van de goede soort. Gelukkig zijn ze ongebruikelijk en vormen ze ongeveer 8% van de dagen.

Deze zijn laag in stimulerende factoren zoals vrijheid en organisatorische steun, maar hoog in obstakelfactoren zoals tijdsdruk en conservatieve houdingen. Deze dagen staan ​​bol van conflicten, en niet van de goede soort. Gelukkig zijn ze ongebruikelijk en vormen ze ongeveer 8% van de dagen. Ontkoppelde dagen: Deze zijn laag in zowel stimulerende als obstakelfactoren. Mensen worden op deze dagen gewoon “uitgecheckt”, en deze maken ongeveer 10% van de werkdagen uit.

Deze zijn laag in zowel stimulerende als obstakelfactoren. Mensen worden op deze dagen gewoon “uitgecheckt”, en deze maken ongeveer 10% van de werkdagen uit. Typische dagen: Zoals de naam klinkt, laten typische dagen “gemiddelde” niveaus van stimulerende middelen en obstakels zien. Zoals te verwachten was, was dit het meest voorkomende type, goed voor ongeveer 34% van alle werkdagen.

Zoals de naam klinkt, laten typische dagen “gemiddelde” niveaus van stimulerende middelen en obstakels zien. Zoals te verwachten was, was dit het meest voorkomende type, goed voor ongeveer 34% van alle werkdagen. Ideale dagen: Deze waren hoog in alle stimulerende factoren en de obstakelfactoren waren laag. (Interessant is dat er nog steeds een matige tijdsdruk was.) Deze dagen waren gewoon het tegenovergestelde van giftige dagen en maakten ongeveer 30% van alle werkdagen uit.

Deze waren hoog in alle stimulerende factoren en de obstakelfactoren waren laag. (Interessant is dat er nog steeds een matige tijdsdruk was.) Deze dagen waren gewoon het tegenovergestelde van giftige dagen en maakten ongeveer 30% van alle werkdagen uit. Crisisdagen: Deze waren uniek omdat ze hoog waren in zowel stimulerende als obstakelfactoren. Er was simpelweg een combinatie van giftige en ideale dagen, die ongeveer 19% van alle dagen uitmaakten. Tegenwoordig lijken er “goede” conflicten te zijn, waarbij werknemers debatteren en worstelen met belangrijke problemen in hun werk.

Hoe verhouden deze dagen zich tot creatieve prestaties? Mensen presteerden op ideale dagen beter dan op alle andere dagen, waarbij creatieve prestaties tot op zekere hoogte vooral werden belemmerd op toxische dagen en niet-betrokken dagen. Het is waarschijnlijk dat de aanwezigheid van creatieve stimulerende middelen mensen helpt motiveren door een positieve omgeving te creëren waarin ze creatief kunnen zijn.

“Interessant is dat mensen hun creatieve prestaties als hoog beschouwden op crisisdagen — zelfs zo hoog als op ideale dagen — maar hun werkelijke creatieve prestaties kwamen vaak niet overeen met deze perceptie. Simpelweg, kunnen crisisdagen een unieke rol spelen bij het helpen vooruit gaan van projecten wanneer teams op wegblokkades stuiten, maar deze bevinding suggereert hoe we doorgaans denken over creatieve prestaties misschien wat genuanceerder moeten zijn.”

Het is onvermijdelijk dat er crisisdagen zullen komen en dat is geen slechte zaak, zei McKay.

“Het is echter van cruciaal belang ervoor te zorgen dat deze dagen weer ideale dagen worden – en niet giftige of niet-betrokken dagen.”

Lees ook: 5 dingen die je niet moet doen op je werkplek

Waarom zijn de ervaringen van mensen op een bepaalde dag zo belangrijk? De onderzoekers ontdekten dat mensen vaak van de ene op de andere dag hetzelfde soort ervaring hebben. Met andere woorden, mensen kunnen vast komen te zitten in een sleur of soepel zeilen op een ondersteunende werkplek, wat hun creatieve ideeën over langere tijd ten goede komt.

“Hoewel mensen verschillende soorten dagen tegelijkertijd kunnen en zullen ervaren,” zei Reina, “beleven mensen vaak dezelfde dagen achter elkaar. Als je niet oppast, kun je in een sleur raken met hun werk.”