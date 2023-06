Vijf effectieve lichaamsbewegingen om stress te verminderen

Laatst geüpdatet op juni 12, 2023 by Redactie

Er bestaan verschillende vormen van lichaamsbeweging die kunnen bijdragen aan het verminderen van stress. Het beste resultaat wordt behaald wanneer je kiest voor oefeningen die je leuk vindt. Of je nu de voorkeur geeft aan één of twee specifieke vormen van lichaamsbeweging of liever een combinatie van verschillende activiteiten hebt, hier zijn vijf soorten lichaamsbeweging die kunnen helpen om stress te verminderen.

1. YOGA

Langzame stretch-oefeningen en mindfulness vormen de basis van elke yogabeoefening. Het uiteindelijke doel van yoga is ontspanning en het opbouwen van een sterke verbinding tussen lichaam en geest. Door je te richten op je ademhaling leer je hoe je je geest kunt leegmaken en gewoon in het moment kunt zijn. Hierdoor leer je ook hoe je dit gevoel van rust kunt integreren in je dagelijks leven, waardoor je beter in staat bent om met stress en angst om te gaan.

2. HIIT

High-Intensity Interval Training (HIIT) combineert periodes van intense inspanning om de hartslag te verhogen, met korte “rustperiodes”. Het kan worden uitgevoerd met behulp van je eigen lichaamsgewicht, waardoor het toegankelijk is voor iedereen, of worden aangepast aan individuele doelen en fitnessniveaus. Het nemen van tijd na een drukke dag om je op jezelf te concentreren, kan helpen om stress te verminderen en je een gevoel van meer focus en motivatie te geven.

3. HARDLOPEN

Onderzoeken hebben aangetoond dat aerobe beweging, zoals hardlopen, de hersenen kan beschermen tegen de negatieve effecten van stress. Je hoeft geen marathonloper te zijn om hiervan te profiteren; drie tot vier keer per week hardlopen is al voldoende. Op korte termijn kan hardlopen je een gevoel van euforie (“runner’s high”) geven. Op de lange termijn draagt hardlopen niet alleen bij aan het opbouwen van fysiek uithoudingsvermogen, maar ook van mentaal uithoudingsvermogen.

4. BOKSEN

Mixed Martial Arts (MMA) en boksen winnen al geruime tijd aan populariteit vanwege de vele mentale en fysieke voordelen die ze bieden. Of je nu een beginner bent of een professional, boksen vereist alertheid en intense focus. Sparren kan helpen om spierspanning los te laten waarvan je mogelijk niet eens wist dat je die vasthield, en het is een bevrijdende manier om gevoelens van woede, angst en stress om te zetten in iets positiefs. Een extra voordeel is een verhoogd zelfvertrouwen en een groter gevoel van zelfbewustzijn.

5. ZWEMMEN

Net als elke andere vorm van lichaamsbeweging kan zwemmen je hartslag verhogen en endorfines door je lichaam laten stromen. Zwemmen is een lage-impactactiviteit die gemakkelijk kan worden aangepast aan individuele doelen en fitnessniveaus. Door de nadruk te leggen op langzame, vloeiende bewegingen van de spieren en een gecontroleerde ademhaling, leidt zwemmen tot gevoelens van ontspanning en rust, die essentieel zijn voor het omgaan met stress op korte en lange termijn.

