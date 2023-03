Laatst geüpdatet op maart 24, 2023 by Redactie

Of het nu gaat om een ​​langdurige relatie of een actief alleenstaand bestaan: soms ontbreekt het bij het seksleven vaak aan creativiteit en inventiviteit. Dit kan snel voorbij zijn, want we hebben vijf erotische tips die je seksleven opfleuren.

Wees spontaan

Niets is saaier dan de sombere routine van het dagelijks leven. Hou op! Spontane, plezierige seks brengt het plezier en de passie terug. Of je nu je tanden poetst in de badkamer, kookt in de keuken of stofzuigt in het weekend, een onvoorzien vluggertje kan altijd worden opgevangen. Wees creatief en verras elkaar. Waarom zou je je partner niet ’s ochtends buiten de deur betrappen en bevredigen?

Wees riskant

“Een bed in het korenveld” of “Sex on the Beach” – wie kent het niet? Buitenseks is net zo populair als in bed. De echte kick is het risico om betrapt te worden. Het is de mix van adrenaline en overgave die het verschil maakt! Feestjes of bezoekjes aan discotheken bieden een goede gelegenheid. Vrijen doe je niet in het openbaar, maar half verstopt voor het raam, op het balkon of in het trappenhuis. Wees moedig, het risico om ontdekt te worden is groot.

Wees verleidelijk

Anticiperen is de grootste vreugde. Niets makkelijker dan je partner gek maken met kleine seksuele toespelingen en verlangens. Het verlangen kan onmetelijk worden vergroot met veelbelovende en erotische berichten via sms of telefoon. Wulpse foto’s winden echt op. Dan haast de ander zich naar huis, net als het einde van de werkdag is aangebroken, vol verwachting en opwinding. Telefoonseks voedt ook passie. Misschien een gelegenheid voor de volgende lunchpauze?

Wees lief

Neem vloeibare chocolade of warme honing en laat het op het naakte lichaam stromen. Voor iedereen met een zoetekauw is deze zoete verleiding precies het voorspel. De lekkernijen zijn ook welkom om naar diepere streken te dwalen. Je partner zal het geweldig vinden als hij op een prikkelende avontuurlijke tocht gaat met zijn tong, kippenvel inbegrepen. Als je creatief wilt zijn, kun je het lichaam van de ander ook als canvas gebruiken om je kunstwerk later nog eens zachtjes af te likken. Slagroom is ook een uitstekende “starter” – het is een lust voor het oog.

Wees sensueel

Pak gewoon de zijden sjaal en tast letterlijk in het donker. Geblinddoekt worden de zintuigen vele malen aangescherpt. Horen, voelen en ruiken krijgen tijdens het voorspel een intensere en spannendere dimensie. Je kunt uitproberen of je alleen je partner of elkaar blinddoekt. De sensuele ontdekkingsreis van top tot teen zal jullie beiden tot extase drijven.