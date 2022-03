Vijf goede redenen om je tuin te verlichten

Heb jij al verlichting in je tuin hangen? Of je nu een voortuin hebt of een achtertuin, of misschien wel allebei, het kan eigenlijk nooit kwaad om te zorgen voor goede verlichting. We zetten vijf redenen om je tuin te verlichten voor je op een rijtje.

Inbrekers lopen je voorbij

Wist je dat een tuin met goede verlichting ervoor kan zorgen dat er minder snel zal worden ingebroken in je huis? Inbrekers doen hun werk het liefst in het donker, en staan niet graag in de spotlights. Als jij jouw tuin verlicht met een goede buitenlamp, is de kans groot dat ze rustig verder lopen, op zoek naar een tuin die niet verlicht is, waar wij rustig hun ‘werk’ kunnen doen. Een goede reden dus om je tuin niet donker te laten!

Het is prettiger thuiskomen

Kom je in het donker thuis van je werk, dan is het wel zo prettig als je tuin verlicht is. Je huis ziet er wat uitnodigender uit, en bovendien kun je tenminste zien waar je loopt. Zo struikel je niet over een verdwaalde voetbal of de kat van de buren, wel zo prettig. Bovendien vind je ook een stuk sneller het sleutelgat als je er een lampje bij hebt, dat scheelt weer een boel ergernis.

Tot in de late uurtjes van je tuin genieten

Zit jij in de zomer graag buiten in je tuin? Dan doe je dat misschien ook wel ’s avonds, zeker als het lang warm blijft. Alhoewel in de zomer de zon natuurlijk pas vrij laat ondergaat, wordt het naarmate de uren vorderen toch echt steeds donkerder en kun je je gezelschap niet zo goed meer zien, net als het drankje dat je op tafel hebt staan. Een lampje aan kunnen zetten is dan wel zo prettig. Dat hoeft niet heel fel te zijn, maar een beetje sfeerverlichting in je tuin maakt een zwoele zomeravond wel extra gezellig.

De buurt is je dankbaar

Verlichting in je tuin breng je niet alleen aan voor jezelf, maar ook voor de buren, voor de buurt. Een hele donkere straat maakt geen fijne indruk, verlichte tuinen zien er prettiger uit en geven een veiliger gevoel. Een goede reden om de koppen bij elkaar te steken en allemaal op tuinverlichting over te gaan.

Het kan heel energiezuinig

Ben je bang dat al die verlichting je een hoop geld gaat kosten? Dat is niet nodig. Tuinverlichting kun je namelijk heel energiezuinig aanleggen. Door te kiezen voor een buitenlamp met sensor, kun je ervoor zorgen dat er alleen licht schijnt als het donker is, of zelfs alleen wanner er beweging wordt gedetecteerd. Je lamp is dan niet langer aan dan nodig is. En door te kiezen voor zuinige LED-verlichting, zorg je er al helemaal voor dat de energiekosten geen reden hoeven te zijn om af te zien van verlichting in je tuin.