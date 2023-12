Laatst geüpdatet op december 11, 2023 by Redactie

Je hebt je dozen met tissues, pijnstillers, neusspray en kippennoedelsoep opgeslagen. Maar wat doe je tegen keelpijn? Wanneer je verkouden bent of iets ergers, kan het gevoel dat iemand met schuurpapier over de binnenwanden van je luchtpijp heeft geschuurd zelfs het simpele slikken pijnlijk maken. Het goede nieuws is dat sommige huismiddeltjes net zo goed werken om je keelpijn te verzachten als suikerhoudende hoestdrankjes en medicijnen. Hieronder delen we vijf huismiddeltjes die je keelpijn kunnen verzachten.



Maar eerst twee kanttekeningen. Dit zijn geen snelle oplossingen voor een ziekte. De onderstaande suggesties zijn bijvoorbeeld geen remedie voor zoiets als keelontsteking. Je moet met een arts bespreken wat je kunt doen als bij jou een ziekte is vastgesteld en je waarschijnlijk een voorgeschreven medicijn zult nemen. De tips die je in dit verhaal vindt, zijn bedoeld om een zeurend symptoom te verzachten. En ten tweede: Als iemand een zeer ernstige keelpijn heeft, of het gevoel heeft dat zijn keel sluit, moeten ze rechtstreeks naar de Eerste Hulp gaan.



Als je een alledaagse, irriterende keelpijn hebt die geen medische hulp nodig heeft, probeer dan deze vijf beproefde remedies.

Honing

Honing is een natuurlijke ontstekingsremmer. In sommige landen – bijvoorbeeld Kroatië – wordt het gebruikt als medicijn, en niet vanwege de zoetheid ervan. Het is niet zoals ibuprofen, maar het deelt enkele eigenschappen ervan. Honing is veilig voor de meeste mensen van 1 jaar en ouder, en het kan wonderen doen tegen keelpijn. Meestal zorgt een ontsteking ervoor dat je keel pijn doet. Besmettelijke bacteriën hebben zich achter in je keel gevestigd. Je lichaam reageert en probeert het te verwijderen – en het doet pijn.

Thee

Bepaalde soorten thee hebben ook ontstekingsremmende eigenschappen. Kamille bijvoorbeeld. Sommige mensen vinden ook dat de warmte van hete thee precies is wat hun keel nodig heeft om beter te voelen. Probeer het te combineren met optie 1 – honing.

Koude lekkernijen

Anderen vinden dat de warmte van een warme drank precies het tegenovergestelde is van wat ze een zere keel willen verzachten. Deze mensen proberen de temperatuur omlaag te brengen. Ijslolly’s zijn dan ideaal. IJs kan ook werken.

Zoutwatercocktail

1 kopje warm water



1/8 theelepel zout



1/4 theelepel zuiveringszout



Doe de ingrediënten in een glas en roer. Gorgelen en uitspugen. Herhaal dit drie tot vier keer per dag.



Het zal geen prijs winnen voor de lekkerste drank, maar de oplossing kan helpen de keel van bacteriën te reinigen.



Studies ondersteunen dat het kan helpen.

Pepermunt

Het is heerlijk, verfrissend en sommige onderzoeken tonen aan dat het ontstekingsremmende eigenschappen heeft. Gebruik het echter met voorzichtigheid. Pepermunt klinkt behoorlijk goedaardig, maar het is bekend dat het kruid een stijging van de bloeddruk veroorzaakt.

Andere methodes

Sommige mensen zweren bij het kauwen op een teentje knoflook als behandeling tegen keelpijn. Naast het afweren van vampieren, wordt aangenomen dat de knolgewas antibiotische eigenschappen heeft die kunnen helpen bij infecties.



Anderen zeggen dat cayennepeper en hete saus helpen. Misschien is het innemen van het traanopwekkende ingrediënt in Buffalo Wing-saus niet top of mind als je de verbranding uit je keel wilt halen, maar de peper bevat capsaïcine, dat mogelijk pijnstillende eigenschappen heeft.



En natuurlijk is er altijd goede oude kippensoep.