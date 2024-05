Vijf koppels springen in het diepe in ‘Gestrand Op Honeymoon Island’

Laatst geüpdatet op mei 13, 2024 by Redactie

“Kan liefde slagen als je niets anders hebt dan elkaar?” dat is vraag in de nieuwe Videoland Original ‘Gestrand op Honeymoon Island’. Vijf koppels zijn geselecteerd om een ultiem liefdesavontuur aan te gaan op de Filipijnen. Ver van alle luxe van thuis testen de deelnemers hun prille liefde na een romantische trouwceremonie. Ze zijn compleet op elkaar en het eiland aangewezen. ‘Gestrand Op Honeymoon Island’ is vanaf zaterdag 1 juni te streamen bij Videoland.

Enkele maanden voor de start van dit avontuur ontmoeten de singels elkaar tijdens speeddatesessies in Nederland. Uit deze korte kennismakingen vormen zich vijf koppels die de sprong in het diepe gaan wagen. Ze ontmoeten elkaar opnieuw 10.000 km verderop, op de adembenemende Filipijnen, voor hun trouwceremonie.



Op een verlaten eiland moeten de kersverse koppels twee weken overleven met elkaar én de hoop op ware liefde. De koppels leren elkaar kennen zonder alle gemakken van thuis. Na twee weken vol hoogte- en dieptepunten volgt de beslissing: Welk koppel vindt elkaar in het uitdagende liefdesavontuur en heeft kans op een toekomst samen?



Maak kennis met de vijf koppels die dit liefdesavontuur aangaan:

Jesta & Steve

Jesta (27 jaar)

“Ik probeer mijn verwachtingen los te laten en er open in te gaan”



Een recruiter uit Dordrecht en een alleenstaande moeder van een vierjarige dochter. Ze houdt van zingen, motorrijden en boksen en is op zoek naar de ware liefde en een stabiele relatie met een gedeelde kinderwens.

Steve (32 jaar)

“Zal ze net zo zenuwachtig zijn als ik?”



Artificial Intelligence consultant met een passie voor zijn twee honden, sporten en stappen. Hij is nu enige tijd vrijgezel en helemaal klaar om op een avontuurlijke manier de liefde te vinden.

Laura & Tom

Laura (30 jaar)

“Met wie ik daar ook terecht kom, het wordt een fantastisch avontuur”



Verhuurmedewerker uit Amsterdam met een passie voor reizen en feestjes. Ze zoekt nu naar een partner om haar verhalen mee te delen en samen de rest van de wereld te ontdekken. Ze hoopt haar droomman te vinden op de Filipijnen.

Tom (33 jaar)

“Ik voel in mijn hele lichaam een soort adrenaline



Fysiotherapeut uit Zwolle met een passie voor koken en muziek. Hij heeft drie serieuze relaties achter de rug en is nu klaar om de vrouw van zijn dromen te ontmoeten en samen een avontuurlijk leven te leiden.

Roy & Anna Lucia

Roy (31 jaar)

“Wat een mafkees ben ik ook eigenlijk om hieraan mee te doen.”



Deze barman en ondernemer uit Alkmaar geniet van gezelligheid en heeft een passie voor sporten. Hij zoekt naar een speciale verbinding en is vastberaden om op deze tropische bestemming de vrouw van zijn dromen te ontmoeten.

Anna Lucia (27 jaar)

“Mensen vinden het gestoord als ik dit aan hen vertel.”



Holistisch massagetherapeut met een passie voor welzijn en balans. Ze leeft op dit moment haar droom in Portugal en verlangt naar een man die haar op en top vrouw kan laten voelen.

Rowan & Elvion

Rowan (33 jaar)

“Dit is once in a life time”



Reisadviseur uit Hilversum met een passie voor avontuur en gezelligheid. Na vijf jaar als single te hebben geleefd, is hij op zoek naar liefde in zijn leven en hoopt hij een man met humor te vinden.

Elvion (31 jaar)

“Hoe dichterbij ik kom, hoe meer ik denk: wat een spanning.”



Gastheer uit Den Haag met een passie voor reizen en paaldansen. Hoewel hij al samengewoond heeft en verloofd is geweest, gelooft hij nog steeds in de liefde en hoopt hij dat de man van zijn dromen op hem wacht bij het altaar.

Roza & Patrick

Roza (29 jaar)

“Ik ben gewoon heel erg benieuwd wie het is.”



Een nachtverpleegkundige uit Alkmaar, die haar passie voor het klussen aan de oude boerderij van haar oma combineert met paaldansen, fitness, mountainbiken, motorrijden en het verzorgen van haar twee katten. Ze is klaar om haar leven te delen met een speciale man.

Patrick (37 jaar)

“Ik heb er wel vertrouwen in dat het goed gaat komen.”



Een directeur van een marketingbureau in Haarlem, een levensgenieter met een passie voor sporten en reizen. Hij heeft al enkele lange relaties gehad en staat nu klaar om de vrouw van zijn dromen te ontmoeten en samen een leven op te bouwen.

‘Gestrand Op Honeymoon Island’ is gebaseerd op een Deens format en heeft eerder in België al twee succesvolle seizoenen gehad. ‘Gestrand Op Honeymoon Island’ wordt geproduceerd door ITV Studios. Stream op zaterdag 1 juni de eerste drie afleveringen en daarna wekelijks iedere zaterdag bij Videoland. Daarnaast is de eerste aflevering op zaterdag 1 juni en de tweede aflevering op zondag 2 juni om 22:40 uur te zien bij RTL 4.



(Fotocredits: Jasper Suyk)