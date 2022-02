Vijf manieren om je huis te zuiveren met kristallen

De plek die we thuis noemen is een privéruimte en een plek waar we veel emotionele bagage uitladen, wat gevolgen kan hebben voor onze omgeving. Kristallen zijn niet alleen mooi en vormen mooie accessoires, maar er wordt gezegd dat ze helende krachten hebben die het perfecte huisdecor maken. Reinig je ruimte van negatieve energie, met behulp van deze handleiding.

Kristalen worden steeds populairder naarmate we overgaan op een meer organische manier van leven met duurzaam eten, meditatie, boho-interieurstijl en groeiend duurzaam design. Kristallen zijn ook onderdeel van deze beweging geworden en er is geen beter moment dan nu om nieuwe kristallen te introduceren in huis!

Vijf manieren om kristallen in je huis op te nemen:

Mooie kristallen clusters – plaats de kristallen in een cluster op een salontafel of bovenop een stapel boeken om een ​​prachtige toevoeging aan je huis te creëren. Combineer het met een kaars en wat verse bloemen voor een mooi vignet.

Kristallen kandelaars – kristallen theelichthouders of kandelaarhouders zijn een geweldige manier om kristallen aan je huis toe te voegen, ze zien er mooi uit als tafelschikking en gloeien ’s avonds wanneer de kaarsen branden.

Kristallen boekensteunen – deze zien er fantastisch uit op planken en voegen een verschil toe aan je huis.

Kristallen waterflessen – deze zijn een grote trend geworden met het idee dat de individuele eigenschappen van het kristal doordrenkt zijn met water en je helpen in het dagelijks leven. Kristallen onderzetters zijn ook mooi en erg populair.

Een collectiegroep – deze maken overal in je huis een prachtig decor, het gaat om het combineren van vergelijkbare kleuren en in verschillende hoogtes om een ​​visueel statement te maken. Je kunt deze kristallen ook meenemen in je kantoorruimte voor een leuke accessoire.

5 kristallen voor beginners om in huis te introduceren:

Amethist – beschouwd als een zeer spiritueel kristal, goed voor het zuiveren van de geest en voor meditatie.

Rookkwarts – bedoeld om negatieve energie uit je eigen gedachten en die van anderen te verwijderen, goed voor het kantoor om vervelende collega’s af te weren.

Bergkristal – een prachtig allround kristal dat kan worden afgestemd om bij veel problemen te helpen.

Citrien – een goede keuze als je overvloed, voorspoed en rijkdom in je leven wilt aantrekken.

Pyriet– als je van metalen accessoires houdt, is dit een geweldige accessoire om in huis te halen, omdat het bedoeld is om je aura te beschermen en over het algemeen een goede mentale en psychische gezondheid bevordert.

Kristallen zijn de ideale manier om positieve energie in huis te brengen en er wordt gedacht dat ze de stroom van goede energie bevorderen en het lichaam en de geest helpen om negatieve energie te verwijderen voor fysieke en emotionele voordelen!