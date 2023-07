Laatst geüpdatet op juli 4, 2023 by Redactie

Lachen en humor zijn krachtige hulpmiddelen die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op ons welzijn, volgens onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Warwick. Professor dr. Stephanie Schnurr en Yanyan Li, van de afdeling Toegepaste Linguïstiek van de Universiteit van Warwick, hebben laten zien hoe gelach en humor in ons leven kunnen worden geïntegreerd om meer welzijn te bereiken.



Hun onderzoeken naar gelach en humor op zowel het werk als in gezondheidsgerelateerde omstandigheden tonen aan dat ze opmerkelijke eigenschappen bezitten die zorgen kunnen verlichten, gevoelens van isolement kunnen verminderen en een gevoel van controle over iemands mentale en emotionele toestand kunnen geven.

Professor dr. Stephanie Schnurr, toegepaste taalkunde aan de Universiteit van Warwick zegt: “Lachen is een belangrijk kanaal om gevoelens te uiten, waardering te tonen en een positieve sfeer te creëren. Evenzo kunnen mensen door humor te omarmen troost en veerkracht vinden in tijden van tegenspoed.”



Lachen en humor spelen een cruciale rol om individuen in staat te stellen om te gaan met nieuwe en potentieel overweldigende situaties en om gezonde en gelukkige relaties te creëren. Humor biedt een manier om het onzegbare uit te drukken, waardoor individuen onderwerpen kunnen bespreken rond sociale, economische en milieukwesties die doorgaans als taboe worden beschouwd, zoals financiële kwesties, mentaal welzijn en de dood.

Hier zijn vijf manieren waarop lachen en humor het welzijn ten goede kunnen komen:

1. Helpt ons naar de zonnige kant te kijken:

Lachen en humor kunnen ongelooflijk effectieve hulpmiddelen zijn om een mentale onderbreking van de uitdagingen van het leven te bieden. Ze stellen individuen in staat om een luchtiger standpunt in te nemen ten opzichte van hun omstandigheden. Door humor te vinden en zelfs te lachen in moeilijke situaties, kunnen we onszelf en de mensen om ons heen eraan herinneren dat de situatie misschien niet zo erg is als we denken. Lachen om meningsverschillen en problemen tussen collega’s op het werk helpt hen bijvoorbeeld om deze problemen te overwinnen en legt de basis voor een productievere samenwerking en meer samenwerking.

2. Neem de controle terug:

Lachen heeft het opmerkelijke vermogen om ons sterker te maken en ons een gevoel van controle te geven, waardoor we ons niet langer hulpeloze slachtoffers voelen maar individuen die de leiding hebben over onze situaties. Lachen om en grappen maken over iemands status als buitenstaander in een werkteam is een ander voorbeeld van deze krachtige functie van humor. Door de kracht van humor en lachen te omarmen, kunnen we uitdagingen met vertrouwen aangaan. Bovendien dient lachen als een waardevolle uitlaatklep voor emotionele expressie, wat het algemene mentale en emotionele welzijn bevordert.

3. Laat onze stresswaarden los:

Humor, vooral wanneer gebruikt met ironie en sarcasme, speelt een cruciale rol als uitlaatklep, waardoor individuen stress en spanning effectief kunnen verlichten. Door de kracht van lachen te omarmen, vinden we een broodnodige uitlaatklep om het gewicht van alledaagse uitdagingen te verlichten. Deelnemen aan humoristische uitwisselingen stelt ons in staat om tijdelijk los te komen van de ernst van het leven en werk, en biedt een kortstondig uitstel en een nieuw perspectief.

4. Verandert ons perspectief:

Humor is een krachtig hulpmiddel dat de manier waarop we denken over kwesties die van invloed zijn op ons welzijn, kan uitdagen en veranderen. Het kan de manier waarop we dingen zien veranderen en nieuwe ideeën bieden. In de medische context wordt humor vaak gebruikt om patiënten op hun gemak te stellen en om moeilijke of gevoelige gesprekken aan te gaan, bijvoorbeeld over hun ongezonde levensstijl en hun gebrek aan betrokkenheid bij het preventie- en behandelplan.



Professor Stephanie Schnurr voegt eraan toe: “Humor creëert een nieuwe versie van de werkelijkheid die gemakkelijker is om in te leven, minder eng is en minder snel angst veroorzaakt. Humor wordt gebruikt door vrouwen in door mannen gedomineerde beroepen om hun status als buitenstaander voor de gek te houden en stelt hen in staat de status quo te bekritiseren en uit te dagen zonder anderen af te schrikken of hen te beledigen. Humor kan mensen ook helpen hun baas te bekritiseren en alternatieve standpunten te communiceren zonder het risico te lopen neergehaald te worden omdat ze het niet eens zijn met de baas.”

5. Brengt mensen bij elkaar:

Lachen en gevoel voor humor hebben kan helpen om mensen bij elkaar te brengen en positieve relaties op te bouwen. Op de werkvloer is dit met name handig bij sollicitatiegesprekken waarbij het creëren van een goede relatie met de interviewers en het aangeven van erbij horen belangrijk zijn voor succes. Hoewel iemand uitlachen kwetsend kan zijn, kan lachen met (in plaats van naar) laten zien dat je je collega begrijpt en leuk vindt, en het kan ervoor zorgen dat jullie je allebei beter en gelukkiger voelen.

Yanyan Li, promovendus Toegepaste Linguïstiek aan de universiteit voegt eraan toe: “Lachen is een uitstekende manier om verbondenheid en saamhorigheid te tonen. Vooral in een werkomgeving waar de verwachtingen en druk vaak hoog zijn, humor en gelach zijn handige tools om het welzijn te verbeteren en ons leven – en dat van onze collega’s – een beetje aangenamer te maken.”