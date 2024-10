Vijf onvergetelijke culinaire ervaringen in Zuid-Tirol

Laatst geüpdatet op oktober 7, 2024 by Redactie

In Zuid-Tirol komen ongerepte natuur en verfijnde gastronomie samen op een manier die je zintuigen prikkelt en je hart verovert. Naast wandelen en fietsen zou urenlang tafelen op je activiteitenlijst moeten staan. De culinaire regio Zuid-Tirol, omringd door adembenemende bergen en schilderachtige dorpjes, biedt een unieke mix van Italiaanse, Oostenrijkse en lokale smaken. Van traditionele gerechten tot innovatieve culinaire hoogstandjes, je zintuigen worden hier verwend met een overvloed aan lokale ingrediënten en ambachtelijke producten. Ontdek de beste en meest unieke restaurants voor iedere fijnproever.

Dineren met een groene ster

Restaurant 1908 heeft een ‘’Green Michelin Star’’ en Stephan Zippl is het meesterbrein achter het concept. Met veel aandacht voor duurzaamheid selecteert hij de beste regionale producten voor zijn gerechten, bijna allemaal uit Zuid-Tirol. Zelfs het Wagyu-rundvlees komt uit zijn geboortestreek. Deze sterke band met de regio zie je ook terug in de wijnkaart met bijna 400 labels uit de regio, die een perfecte combinatie vormen met het degustatiemenu van de chef-kok. De verfijnde presentatie van elk gerecht weerspiegelt de toewijding aan zowel smaak als duurzaamheid.

Culinaire hoogtes bereiken

Wist je dat Zuid-Tirol de meeste Michelin-sterrenrestaurants telt van Italië? Een van de meest bijzondere restaurants in Zuid-Tirol is Relais&Chateaux Terra. Het is het hoogstgelegen Michelin-ster restaurant van Italië, gesitueerd in de Dolomieten. Sinds 2017 heeft dit restaurant twee Michelin-sterren en ze staan bekend om hun moderne, biologische keuken. Er wordt gekookt met kruiden en producten uit eigen tuin en de omliggende natuur, allemaal gecombineerd met de beste wijnen. Gasten kunnen genieten van deze culinaire hoogstandjes in een intieme setting, waarbij sterrenkok Heinrick Schneider vaak vanuit de open keuken kookt om een persoonlijke verbinding met zijn gasten te creëren. De panoramische uitzichten en het gebruik van seizoensgebonden ingrediënten maken elke maaltijd tot een onvergetelijke ervaring.

Farm-to-table restaurant

Restaurant Schloss Sprechenstein biedt een onvergetelijke culinaire ervaring die de rijke smaken van de regio tot leven brengt. Met het farm-to-table concept haalt het restaurant zijn ingrediënten rechtstreeks van lokale boerderijen en producenten, wat resulteert in verse, seizoensgebonden gerechten die de authentieke Zuid-Tiroolse keuken eer aandoen. Gasten kunnen genieten van een zorgvuldig samengestelde menukaart, waarin traditionele recepten worden samengebracht met moderne kooktechnieken. Probeer bijvoorbeeld hun gegrilde vleesgerechten, geserveerd met seizoensgroenten, allemaal geserveerd in een betoverende setting met het kasteel op de achtergrond en een fantastisch uitzicht op de vallei.

Vegetarische lekkernijen op grote hoogte

Voor een authentieke smaak van Zuid-Tirols alpiene erfgoed is de Gostner Schwaige op de Seiser Alm een must-visit. Deze charmante berghut staat bekend om zijn toewijding aan lokale producten, met een sterke focus op vegetarische gerechten. Elk gerecht, van huisgemaakte kruidenboter tot kaasfondue, viert de rijkdom van het alpenlandschap, met ingrediënten die rechtstreeks uit de omliggende bergen worden gehaald. De gezellige, rustieke sfeer maakt het de perfecte plek om na een dagje verkennen van een maaltijd te genieten, en biedt een echte farm-to-table ervaring in een van de meest adembenemende omgevingen van Zuid-Tirol.

Architectonische elegantie ontmoet culinaire perfectie

Hoog in de Dolomieten, de Oberholz-Hütte in Obereggen is niet alleen een restaurant, maar ook een architectonisch juweel. Deze eigentijdse berghut biedt panoramische uitzichten die net zo verbluffend zijn als het eten dat ze serveren. De keuken is een verfijnde mix van traditionele Zuid-Tiroolse smaken en moderne culinaire technieken, waardoor het een bestemming is voor zowel fijnproevers als designliefhebbers. Of je nu geniet van een gastronomische maaltijd of simpelweg de uitzichten bewondert vanaf het zonovergoten terras, de Oberholz-Hütte belooft een eetervaring die al je zintuigen prikkelt.