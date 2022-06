Vijf opvallendste dating trends van deze zomer

De zon schijnt steeds vaker, het is langer licht en de temperaturen gaan omhoog: de zomer is (eindelijk) van start! Natuurlijk wordt er ook weer volop gedatet deze zomer, maar wat zijn nu de absolute dating trends voor de komende maanden? Van nieuwe dingen proberen op seksueel vlak tot daten in de ochtend – online dating app happn zet de vijf opvallendste dating trends voor je op een rij, inclusief bijbehorende cijfers uit onderzoek onder happn singles. Happy summer!

Summer of sexploration

Het belooft een spicy zomer te worden: zes op de tien singles geeft aan nieuwe dingen te willen proberen op het gebied van seks in de zomermaanden. Sinds de pandemie zijn we ons een stuk bewuster geworden van onze behoeftes, met een golf van seksuele ontdekking tot gevolg, die zich deze zomer verder zal voortzetten. Singles kijken daarbij verder dan penetratie; 92% van de singles is van mening dat seks veel meer is dan alleen dat. Daarbij vindt 82% van de vrouwen dat het vrouwelijk orgasme meer aandacht moet krijgen tijdens de seks – iets waar 79% van de mannen het ook mee eens is. Hoog tijd voor een echte hot girl summer deze zomer dus volgens happn, waarbij vrouwen de aandacht én het genot krijgen die ze verdienen.

Lees ook: Heb jij het ABC van de datingtermen onder de knie?

Daten met of zonder ochtendhumeur

Er zijn twee soorten mensen op deze wereld: ochtendmensen en mensen die eerst koffie nodig hebben voor ze aanspreekbaar zijn. Tot welke groep je ook behoort, daten in de ochtend – ook wel dawn dating genoemd – wordt internationaal steeds populairder onder singles. Maar hoe zit dat hier in Nederland? 21% van de Nederlandse singles is al eens op ochtenddate geweest en voor deze zomer staat 38% van de vrouwen en maar liefst 51% van de mannen hiervoor open. Een paar van de voordelen? Je bent niet direct een avond kwijt in je drukke schema en er is ook geen alcohol in het spel, dus fris en fruitig ben je sowieso. Probeer ook eens vroege wandel- of koffiedate deze zomer!

Familiar dating

Liefde is soms dichterbij dan je denkt. En nu we er allemaal weer op uit kunnen in de zomermaanden, komen we ongetwijfeld een hele rits aan bekenden tegen die we al een tijdje niet hebben gezien! Maar liefst 1 op de 3 singles is al eens verliefd geworden op iemand die ze al een tijd kenden en de verwachting is dat dit deze zomer alleen maar meer zal worden. Deze trend noemen ze bij happn ook wel familiar dating, wie weet zie jij een vriend(in) deze zomer wel ineens in een ander daglicht!

Grenzeloze liefde

Een vakantieliefde… velen hebben het wel eens meegemaakt. Zo blijkt ook uit cijfers van happn: ruim de helft (56%) van de singles heeft ooit de liefde gevonden in het buitenland. Nu de grenzen weer open zijn, zullen juist ook die vakantieliefdes helemaal terug zijn van weggeweest. Een romantische liefde op een prachtige bestemming, wie wil dat nou niet? Het zou zomaar kunnen dat je er een langdurige relatie aan overhoudt!

Lees ook: MBA, ONS, DTF: hoe deze codes online daten beter maken

Digitaal daten 3.0?

Deze zomer staat garant voor zwoele dates in overvloed. Op korte termijn zullen singles wellicht uit een nog grotere vijver kunnen vissen, als daten in de Metaverse realiteit wordt. Ruim een kwart (28%) van de singles geeft al aan open te staan om nieuwe mensen te leren kennen in de Metaverse. Tegelijkertijd heeft 36% van de singles geen interesse in deze nieuwe vorm van digitaal daten, terwijl 36% het nog niet zeker weet. Hoe, wat en wanneer precies valt nog te bezien als het over daten in de Metaverse gaat, maar happn voorspelt dat authenticiteit en real life altijd een belangrijke rol blijven spelen bij daten. Digitale middelen bieden een handige manier voor singles om anderen te (her)ontmoeten, maar uiteindelijk komt het aan op elkaar zien in het echt om te weten of de connectie er is.