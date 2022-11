Vijf plaatsen in Puerto Rico om de authentieke Piña Colada te drinken

Het eiland Puerto Rico staat bekend als de geboorteplaats van de populaire kokoscocktail: de Piña Colada! Gemaakt in het hart en de ziel van het Caribisch gebied met Don Q rum in familiebezit, is de Piña Colada een mix van rum, kokosmelk en ananas vermengd met ijs – een romige traktatie die perfect is om te nippen in de Caribische zon. Discover Puerto Rico stelt vijf karakteristieke plekken op het eiland voor om de authentieke Piña Colada te proeven.

Barrachina restaurant

Gelegen in Old San Juan, op slechts een steenworp afstand van La Fortaleza, de residentie van de gouverneur van Puerto Rico, is Barrachina Restaurant, een lokaal bedrijf dat al meer dan 40 jaar zowel toeristen als de lokale bevolking bedient. Ondanks dat het wordt beschreven als de “koning van de paella”, staat Barrachina niet alleen bekend om zijn heerlijke traditionele gerechten. In feite beweert het restaurant ook de geboorteplaats te zijn van de wereldberoemde piña colada, gecreëerd door Don Ramón Portas Mingot in 1963. Sindsdien blijft het restaurant de populaire room- en kokosdrank aanbieden, met ongeveer 2.200 piña colada’s per dag. Met moeilijk te missen roze stenen muren en prachtig tropisch gebladerte, is Barrachina een geweldige plek voor een drankje overdag en blijft het een favoriet bij toeristen.

Caribe Hilton

Het Caribe Hilton, gelegen op een weelderig tropisch schiereiland van 17 hectare in de buurt van de wijk Old San Juan, is een elegante oase die gasten al sinds 1949 verblindt. Het hotel beschikt over 652 onlangs gerenoveerde kamers en suites waar je achterover kunt leunen en ontspannen, plus van een privéstrandhut waar reizigers kunnen leren duiken. Het Caribe Hilton is het eerste hotel dat aanspraak maakt op de tropische kokosdrank, zoals barman Ramón “Monchito” Marrer het drankje in 1954 zou hebben gemaakt. Gasten kunnen bij Bar Caribar terecht voor handgemaakte cocktails en een heerlijk tapasmenu met uitzicht op zee als een achtergrond.

Lees verder: De geschiedenis van de Piña Colada cocktail

Jungle Bird

Gelegen aan de rand van La Placita de Santurce in San Juan, zullen reizigers Jungle Bird vinden. Deze gezellige en intieme, met bamboe ingerichte tiki-bar, met een weelderig groen decor en tropische vibes, biedt een brede selectie Taíno-tropische cocktails en drankjes. Populair bij zowel de lokale bevolking als doorgewinterde bezoekers, de bar is de plek voor een traditionele Piña Colada of Jungle Bird’s eigen Tepache Colada – een romige getextureerde, pittige Piña Colada!

La Penúltima

Reizigers kunnen zich onderdompelen in het ritme en de melodie van Puerto Rico in La Penúltima, een kunstzinnige ruimte in industriële stijl met heerlijke cocktails en drankjes. La Penúltima serveert alles, van zeevruchten tot hamburgers, en is geliefd bij zowel lokale bewoners en toeristen. In lijn met zijn stedelijke uitstraling, bereidt La Penúltima een moderne versie van de Piña Colada met zijn bruisende Islan Borinquen. De cocktail is een romige mix van rum, gin, kokosnoot, ananas en frisdrank, wat zorgt voor een perfecte Puerto Ricaanse drank. Reizigers kunnen ook een hapje eten en de beroemde discofrietjes proberen, die favoriet zijn bij bezoekers.

Señor Paleta

Wie zei dat de Pina Colada in een glas moet komen? El Señor Paleta, in Old San Juan, blijft de manier waarop Piña Colada vandaag wordt geproefd, veranderen. Señor Paleta’s herinterpretatie van de traditionele drank is gespecialiseerd in romige, fruitige ijslolly-vormige desserts en schrijft geschiedenis. Geïnspireerd door de traditionele Piña Colada, combineert Paleta’s polo ananas en kokosroom, wat resulteert in een zoet wit en geel drankje, perfect om je door een zomerse dag in Puerto Rico te loodsen. Een bezoek aan Señor Paleta en het ervaren van de unieke stijl van Piña Colada die het eiland te bieden heeft, is een must.