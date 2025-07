Vijf prachtige uitkijkpunten in de Eifel die je niet mag missen

Laatst geüpdatet op juli 21, 2025 by Redactie

De Eifel, het middelgebergte dat direct over de grens bij Aken begint, verrast met een indrukwekkende variatie aan landschappen. Deze regio, gevormd door miljoenen jaren van vulkanische activiteit, biedt talloze plekken met een geweldig uitzicht. Van uitzichttorens met een rijke geschiedenis tot platforms boven meren of aan de rand van oude vulkaankraters: overal wacht een weids panorama. Deze vijf bijzondere uitkijkpunten in de Eifel mag je niet missen. Ze zijn allemaal uitstekend te combineren met een wandeling.

Panoramisch uitzicht op grillige rotsformaties vanaf de Dietzenley

In het noorden van de Vulkaneifel rijzen de Gerolsteiner Dolomieten op. Enorme tektonische krachten hebben deze 400 miljoen jaar oude zeebodem omhooggeduwd en omgevormd tot indrukwekkende rotsformaties – hét herkenningspunt van Gerolstein, dat ook bekend is vanwege zijn mineraalwater. Een wandeling over het bijna 9 kilometer lange Gerolsteiner Keltenpfad voert je langs deze geologische reuzen naar de Dietzenley, een 617 meter hoge, vulkanische kegelberg. Hier bevond zich 2500 jaar geleden een Keltische nederzetting, beschermd door metershoge ringmuren van basaltsteen, afkomstig uit de omliggende bodem. Beklim de uitkijktoren op de top en geniet van een panoramisch uitzicht in alle windrichtingen. Een ander markant uitzichtpunt tijdens de route is de Heiligenstein. Telkens weer passeer je grillige rotswanden vol nissen en spleten, gevormd door miljoenen jaren aan erosie. Vanaf de ruïne van de Löwenburg heb je een schitterend uitzicht op de tegenovergelegen Gerolsteiner Dolomieten – een indrukwekkend sluitstuk van deze afwisselende wandeling.

Landesblick Meerfelder Maar: aan de rand van de vulkaan

In het hart van de Vulkaneifel ligt het indrukwekkende Meerfelder Maar – de grootste maar (kratermeer) van de regio, ontstaan door krachtige vulkanische explosies. Aan de rand van deze enorme krater, op 515 meter hoogte, staat de uitzichttoren Landesblick. Vanaf hier ontvouwt zich een panorama over 30.000 jaar geologische geschiedenis, het idyllische dorpje Meerfeld en het omliggende Eifellandschap. De klim naar de toren, bijvoorbeeld tijdens een wandeling over het VulkaMaar-Pfad, is absoluut de moeite waard. Bij de toren nodigen picknickbankjes uit tot een welverdiende pauze met uitzicht. Het ongeveer 27 kilometer lange pad wordt meestal in twee etappes gelopen, met een overnachting in Meerfeld, dat schilderachtig in de krater ligt, direct aan het meer. Onderweg kom je geologische sporen tegen van het vurige verleden: een lavamuur, basaltvelden en andere vulkanische formaties. Dat explosieve verleden vormt een scherp contrast met de serene rust die het landschap vandaag uitstraalt.

Beklim de Kaiser Wilhelm Turm op het ‘dak van de Eifel’

De Hohe Acht, een overblijfsel van een miljoenen jaren oude vulkaan, is met zijn 747 meter de hoogste top van de Eifel. Op de top prijkt de imposante Kaiser Wilhelm Turm, gebouwd in 1909 ter ere van het keizerlijk paar. Na het beklimmen van 75 treden word je beloond met een spectaculair uitzicht: bij helder weer zie je niet alleen de Eifel, maar ook het Siebengebirge, de Hunsrück én zelfs de Dom van Keulen. Wandelaars kunnen deze bijzondere plek verkennen tijdens etappe 3 van de Eifelleiter of via de Rundweg Hocheifel, een 25 kilometer lange route die door bossen en open velden slingert, met prachtige vergezichten. Een bijzonder hoogtepunt op deze rondwandeling is de passage langs de legendarische Nürburgring – met een beetje geluk zie je coureurs in actie op de beroemde Nordschleife van het racecircuit.

De Beilsturm: een middeleeuwse toren in een modern jasje

In het middeleeuwse stadje Neuerburg, midden in het romantische Enztal, start de wandelroute Neuer-Burg-Weg aan de voet van de Beilsturm, een restant van de oude stadsmuur. Via stenen trappen klim je omhoog naar deze voormalige brandwachttoren, die tegenwoordig een modern uitkijkplatform heeft. Hier heb je een prachtig uitzicht over de stad en de imposante burcht op de leisteenrots. De 12,7 km lange route is een van de vele wandelingen in het NaturwanderPark Delux, een prachtig gebied op de grens van Duitsland en Luxemburg. Je wandelt over steile rotsen en langs oude eiken naar de uitkijkpunten hoog boven de stad. Onderweg maak je kennis met het liefdesverhaal van Kuno en Ida. Deze middeleeuwse sage gaat over een ridder die in een hinderlaag werd gelokt door de graaf van Vianden, maar aan zijn belagers ontsnapte door zich te verstoppen in een holle eik. Uiteindelijk huwde hij met jonkvrouw Ida.

Waterrijk uitzicht vanaf Eifel-Blick Wolfshügel

In Simmerath-Einruhr, aan de rand van het Nationaal Park Eifel, eindigt etappe 3 van de iconische Eifelsteig. Deze afwisselende wandeling begint in het pittoreske vakwerkstadje Monschau en volgt grotendeels het riviertje de Rur, dat zich een weg baant door stille dalen, dichte bossen en langs indrukwekkende rotspartijen. Onderweg passeer je een stuwdam, de Perlenbachtalsperre, en wandel je langs metershoge beukenhagen. Het pad biedt volop rust, natuur en heerlijke vergezichten. Een van de hoogtepunten is het uitzicht vanaf de Eifel-Blick Wolfshügel, op 360 meter hoogte. Vanaf dit panoramapunt kijk je uit over de glinsterende Obersee, het dorpje Simmerath en de uitgestrekte bossen van het Buhlert-gebied.



Meer informatie: eifel-tour.de/nl