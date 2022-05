In de Finse Golf ligt Estland, de meest noordelijke en kleinste Baltische staat. Dit land is vooral bekend om de prachtige hoofdstad Tallinn, maar er is nog véél meer te beleven. Zo bestaat bijna de helft van Estland uit bos. Tel daar 2.222 eilanden, ruim 3.800 kilometer kustlijn, glinsterende meren en gezellige vissersdorpen bij op en je hebt alle ingrediënten voor een fantastische vakantie.

Momenteel is er veel onzekerheid en verwarrend nieuws over de veiligheid van (Noord-)Oost-Europese bestemmingen. Misschien aarzel je om een vakantie naar Estland te boeken. Dat is nergens voor nodig! We kunnen je verzekeren dat het in Estland business as usual is en dat bezoekers meer dan welkom zijn. Zij hoeven zich geen zorgen te maken over hun veiligheid. We hebben vijf redenen waarom je naar Estland wil op een rijtje gezet.

1. De zomer staat boordevol gepland met evenementen

Alle beperkingen rondom het coronavirus zijn opgeheven. Dat betekent dat er weer van alles kan en mag. Zo vinden van 3 t/m 5 juni de Tallinn Old Town Days plaats, een festival met muziek-, theater-, kunst- en sportevenementen waarbij je van alles leert over de indrukwekkende geschiedenis van de stad. Van 16 t/m 19 juni is Hiiumaa, het één na grootste eiland van Estland, het decor van het Sõru Jazz festival. Voor prachtige natuur, een gastvrije bevolking, geweldige muziek en heerlijk Ests eten moet je van 30 juni t/m 3 juli op het kleine eiland Muhu zijn. Daar vindt het internationale cultuurfestival Juu Jääb plaats. Kijk hier voor een overzicht van alle geplande evenementen.

2. Vanaf 25 mei zijn er MICHELIN-sterrenrestaurants

In april trad Estland als 37e bestemming ter wereld toe tot de MICHELIN-gids. Dat werd tijd ook, want het eten in Estland is verrukkelijk! Met een kustlijn van ruim 3.800 kilometer speelt verse vis een belangrijke rol in de keuken. Maar ook de vele bossen zijn een bron van allerlei lekkers, zoals bospaddenstoelen, bessen en wild. Er zijn vele foodfestivals gepland om kennis te maken met de Estse keuken. Wil je een unieke ervaring in een MICHELIN-sterrenrestaurant? Op 25 mei wordt bekend gemaakt welke restaurants een plaats hebben verdiend in de gids.

3. Tallinn is één van de best bewaarde middeleeuwse steden van Europa

De bijzondere hoofdstad van Estland heeft een lange geschiedenis. De oorsprong gaat terug tot de 13e eeuw, toen de ridders van de Duitse Orde die op kruistocht waren er een kasteel bouwden. Het perfect bewaarde middeleeuwse centrum staat in zijn geheel op de UNESCO werelderfgoedlijst. Tallinn heeft ook een ander, veel moderner gezicht. Er zijn hippe wijken en er is een bruisende culturele sector. Net buiten de stad liggen mooie stranden voor een verfrissende duik in de baai van Tallinn.

4. Estland heeft zes bijzondere nationale parken

Met zes nationale parken is Estland een waar natuurparadijs. Het Lahemaa National Park, gelegen op zo’n uur rijden van Tallinn, is het oudste en grootste nationale park. Wandelaars en fietsers kunnen er genieten van een prachtige tocht door het naaldbomenbos en langs de zee, riviertjes, meren en moerasland. Esten trekken graag naar dit nationale park om bessen en paddenstoelen te plukken. Het Karula National Park is het kleinste park van het land, met een uniek landschap dat ongeveer 10.000 jaar geleden door gletsjerijs werd gevormd. Tussen de heuvels liggen zo’n 40 meren verborgen.

5. Je kunt helemaal tot rust komen op Saaremaa

Estland heeft meer dan 2.000 eilanden, waarvan Saaremaa de grootste is. Er is hier rust, ruimte en schitterende natuur aan de kust. In het gezellige dorp Kuressaare zijn hotels, B&B’s en restaurants en cafés te vinden. Al in 1840 opende hier de eerste spa en nog steeds is het een geliefde kuuroordbestemming. Het eiland heeft een prachtige kust, met wit zand aan de ene kant en kliffen aan de andere kant. Op het eiland is er van alles te beleven: er zijn brouwerijen voor het lekkerste bier, een eeuwenoud kasteel en charmante houten huizen en boerderijen.

Estland als veilige bestemming

Estland ligt op slechts 80 kilometer van Helsinki, de hoofdstad van Finland. De oorlog in Oekraïne woedt even ver weg van Estland als van veel andere Europese landen.

Ondanks de Russische invasie van Oekraïne blijft Estland een veilige en zorgeloze reisbestemming. De veiligheidssituatie in Estland is normaal; Estland is al lange tijd lid van zowel de Europese Unie als de NAVO (sinds 2004), en alle diensten werken zoals gewoonlijk. Door te blijven reizen naar en zaken te doen met Estland blijven onze partnerschappen en economische relaties sterk. Bezoekers kunnen met een gerust hart naar Estland reizen en zijn van harte welkom!