Vijf romantische films of series op Netflix

Streamingdiensten zoals Netflix zijn mateloos populair. En dat snappen wij heel goed. Niets is lekkerder dan, al wegdommelend op de bank, met een kopje thee te genieten van je favoriete films en series. We houden allemaal van een beetje romantiek. Daarom zetten wij vandaag zes romantische films of series, die te zien zijn op Netflix, voor jou op een rijtje.

1. Bridgerton

Veruit de meest populaire én romantische serie van nu in Bridgerton. Brigerton is een kostuumdrama, geïnspireerd op de boekenreeks van Julia Quin. In Bridgerton volgen we acht hechte broers en zussen van de familie Bridgerton in hun zoektocht naar liefde en geluk binnen de Londense high society. Dat is niet makkelijk, aangezien de mysterieuze Lady Whistledown spraakmakende geruchten via haar nieuwsbrief verspreidt. De eerste twee seizoenen zijn inmiddels te zien en het derde seizoen is in de maak.

2. The Notebook

The Notebook is een hele populaire en bekende film uit 2014. Het is een verfilming van het gelijknamige boek van Nicholas Sparks. In The Notebook volgen we het liefdesverhaal tussen Noah en Allie vanaf de jaren ’30 tot het heden. Heeft hun liefde de tijd doorstaan? De hoofdrollen worden vertolkt door Ryan Gosling en Rachel Adams. Om optimaal te kunnen genieten van Netflix én The Notebook, is een snel internet abonnement noodzakelijk. Netflix adviseert om minimaal een internet abonnement met een verbinding van vijf megabit per seconde af te sluiten.

3. Sweet Magnolias

Ook Sweet Magnolias is een aanrader als je van romantiek houdt. In de serie volgen we de drie beste vriendinnen en powervrouwen: Maddie (JoAnna García Swisher), Helen (Heather Headley) en Dana Sue (Brooke Elliott) in het stadje Serenity waar ze wonen. Samen helpen ze elkaar terwijl ze een balans vinden tussen relaties, familie en carrières. De serie is gebaseerd op de boeken van Sherryl Woods.

4. Virgin River

Als je Sweet Magnolias leuk vindt, dan ga je Virgin River misschien nóg leuker vinden. In de hitserie volgen we Melinda “Mel” Monroe (Alexandra Breckenridge) die het drukke Los Angeles achter zich laat om een nieuwe start te maken in het Noord-Californische stadje Virgin River. Ze wil daar gaan werken als vroedvrouw en verpleegkundige. Het blijkt allemaal lastiger dan gedacht. Kort na aankomst leert ze Jack Sheridan (Martin Henderson) kennen, een ex-veteraan en restauranthouder. In eerste instantie draaien de twee om elkaar heen, maar uiteindelijk weten ze elkaar toch te vinden. Al gaat het niet zonder slag of stoot! De serie is gebaseerd op de boekenreeks van schrijfster Robyn Carr.

5. Me Before You

Tot slot nog een hele romantische film: Me Before You. In de film volgen we Louisa ‘Lou’ Clark (Emilia Clarke) die gaat werken voor de jonge Will Traynor (Sam Claflin), een rijke, jonge bankier die twee jaar geleden door een ongeluk verlamd is geraakt. Will is na het ongeluk depressief geraakt. De film is wederom gebaseerd op een boek, namelijk het gelijknamige boek van Jojo Moyes.