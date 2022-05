Vijf tips om met rouw om te gaan

Iemand verliezen is een emotioneel zwaar proces en het is individueel hoe verdrietig je achterblijft. Voor velen is verdriet iets dat altijd aanwezig zal zijn, maar het wordt in de loop van de tijd steeds gemakkelijker om ermee om te gaan. Wat de oorzaak van je verdriet ook is, het is belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt zodat het niet de overhand krijgt. Lees verder voor vijf tips om rouw aan te pakken.

1. Praat erover

Het is het beste dat je met anderen over je gevoelens kunt praten, zodat je niet alleen met het verdriet omgaat. Het is oké om het moeilijk te hebben, maar het is belangrijk dat je je openstelt, want samen zijn met anderen is slechts een essentieel onderdeel van een gezond rouwproces. Accepteer daarom hulp en steun van je familie en vrienden wanneer zij die aanbieden – ook al voelt het misschien niet gemakkelijk.

2. Zorg goed voor je lichaam

Rouw kan grote gevolgen hebben voor het lichaam, dus zorg er goed voor. Het kost energie om met verdriet om te gaan, dus zorg ervoor dat je voldoende slaapt, eet en beweegt. Als je hier moeite mee hebt, kun je nog kleine stapjes maken zoals elke dag een wandeling maken en overdag kleine maaltijden eten als je weinig eetlust hebt.

3. Begin met een routine

Wanneer verdriet toeslaat, kan het iemand bijna verlammen. Daarom is het belangrijk dat je zo snel mogelijk in een routine probeert te komen, zodat je stabiliteit in je leven kunt krijgen. Het hoeft geen ingewikkelde routine te zijn, dus ontdek welke kleine aspecten je kunnen helpen om een ​​beter overzicht van het dagelijks leven te krijgen.

4. Gun jezelf een pauze

Iemand verliezen is niet gemakkelijk, dus gun jezelf een pauze. Het kan zijn dat je overdag kleine pauzes neemt om te ontspannen of dingen te doen die je graag doet. Maar het kan ook een goed idee zijn om met je werkplek of onderwijsinstelling te praten over het geven van minder opdrachten in een bepaalde periode, zodat je meer tijd hebt om het verdriet te verwerken.

5. Zoek professionele hulp

Soms is steun van familie en vrienden niet genoeg en dat is prima. Het kan goed zijn om contact op te nemen met een psycholoog, zodat je professioneel advies kunt krijgen over je ervaring, en het kan zelfs een grote hulp zijn om van tevoren met iemand te praten die je niet kent, zodat je een meer onpartijdige kijk op de hele zaak krijgt.