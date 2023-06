Vijf tips voor een mooie zomer op Texel

Laatst geüpdatet op juni 27, 2023 by Redactie

Texel heeft onlangs een opvallende mijlpaal bereikt. Uit recent onderzoek van online touroperator We Love Holidays is gebleken dat Texel in de top 10 staat van meest gedeelde Europese stranden op Instagram. De resultaten zijn gebaseerd op Instagram-posts, in het geval van Texel met de hashtag: #texel. Voor wie ook een onvergetelijke zomer op Texel wil beleven, presenteren wij de top 5 zomerse activiteiten op Texel.

Het Texelse strand – Yoga, surfen en Groene Strand Expedities

Uiteraard mag het Texelse strand niet ontbreken op dit lijstje. Het is onze nummer 1 tip. Texel heeft ruim 30 kilometer strand, de meeste zonuren en veel gezellige strandpaviljoens. De hele zomer lang kun je tot ver na zonsondergang genieten van de relaxte sfeer aan het Texelse strand en een scala aan zomerse strandactiviteiten. Geniet van een rustgevende yogasessie aan zee of als je van actie houdt een onvergetelijke surfles waarbij de geluiden van de golven en het zachte zand onder je voeten een gevoel van sereniteit creëren. Daarnaast bieden de Groene Strand Expedities van TXgids een unieke gelegenheid om de natuurlijke schoonheid van Texel te verkennen.

Uniek feest: Oosterend Present

Elke vijf jaar vindt dorpsfeest Oosterend Present plaats. Met een groots openluchttheater, (live-)muziek in de feesttent, een markt met mooie producten, kinderactiviteiten en indrukwekkend versierde straten in heel Oosterend en het buitengebied. Een uniek evenement om mee te maken! Voor het openluchttheater verkoopt VVV Texel tickets. Hieraan doen maar liefst 280 spelers uit Oosterend mee en er kunnen 1800 bezoekers plaatsnemen. Oosterend Present wordt dit jaar gehouden van 2 t/m 5 augustus. Bekijk hier het complete programma.

Kunst Zomer Texel – Fietsroutes langs kunstenaars

Texel CultuurEiland presenteert onder de noemer ‘Kunst Zomer Texel’ 5 routes langs meer dan 50 kunstenaars. Van april tot en met oktober kunnen Texelaars en bezoekers aan het eiland langs verschillende culturele routes een bezoek brengen aan galeries, exposities, ateliers en kunstenaars. De routes zijn hier te downloaden.

Beach Food Festival – Hét festival om verantwoord je tanden in te zetten met je voetjes in het zand!

Proef het echte eilandleven tijdens het Beach Food Festival! Tientallen foodtrucks, strandhuisjes, zitzakken en parasols maken het tot een waar zomers feestje. Elk derde weekend van juli vindt het Beach Food Festival plaats.

Texelse zomerse producten – Texels ijs en aardbeien

Last but not least, de zomerse producten van Texel. Verwen jezelf met het verfrissende Texelse ijs, dat ambachtelijk wordt bereid met verse ingrediënten en lokale zuivel. Bijvoorbeeld bij IJsboerderij Labora. Proef ook de sappige en zoete Texelse aardbeien, die in de zomer volop beschikbaar zijn bij Voedselbos Texel. Je mag ze zelfs zelf plukken! Deze lokale lekkernijen zijn een ware traktatie voor de smaakpapillen en laten je de echte smaak van Texel proeven.

Kortom, Texel biedt een zomerse oase van natuurlijke schoonheid, culturele evenementen en culinaire geneugten.