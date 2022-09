Vijf tips voor green dating, ofwel: duurzame dates

Deze zaterdag 17 september is het World Cleanup Day – een mooie gelegenheid om eens aan green dating te doen? Uit onderzoek van online dating app happn blijkt dat maar één op de drie singles het belangrijk vindt dat een date waarde hecht aan duurzaamheid. Bijna 80% van de singles houdt ook geen rekening met duurzaamheid als het om daten gaat. Nu is daten an sich niet de vervuilendste activiteit ter wereld, maar het kan zeker geen kwaad om de vorm van je dates eens onder de loep te nemen. Tegelijkertijd vindt één op de vijf singles het moeilijk om met een origineel idee te komen voor een date. Één en één is twee: dating expert Ludivine Cherif-Cheikh van happn zet vijf duurzame datetips voor je op een rij.

Romantische strandwandeling én -schoonmaak

Eén op de drie singles heeft al eens vrijwillig geholpen met het afvalvrij maken van een publieke plek. Samen kun je meer dan alleen, dus waarom zou je dit niet met je date doen, bijvoorbeeld op het strand? Combineer het oprapen van plastic met een strandwandeling en je hebt een romantische én duurzame date! World Cleanup Day all the way deze zaterdag – al kan het natuurlijk ook op iedere andere dag in het jaar.

Vintage shop till you drop

Van vintage boetiekjes en winkels tot kledingmarkten en kringloopwinkels – de echte kledingparels vind je tweedehands! Bijna driekwart (74%) van de vrouwelijke singles koopt al eens tweedehands kleding, tegenover 38% van de mannelijke singles. Hoog tijd om dat percentage bij de mannen op te krikken, in de vorm van een originele date. Struin in de middag over de IJhallen in Amsterdam met je date of stippel een route van kringloopwinkels uit bij jou in de buurt en ga ze allemaal af. Beter voor het milieu én ook voor je portemonnee!

Koken zonder food waste

Ga je toch liever voor romantisch koken voor je date bij jou thuis? Bestel je boodschappen dan via Too Good To Go, dé app tegen voedselverspilling. Via de app kun je overgebleven eten voor een klein prijsje kopen van restaurants, bakkers, supermarkten en meer bij jou in de buurt. Onder vrouwelijke singles maakt 45% hier al eens gebruik van; bij mannen is het minder dan een kwart (24%). Too good om niet te proberen!

Kies voor vegan en lokaal

Ergens uit eten of lunchen gaan is voor velen een go-to, zeker voor een eerste date, maar ook hier kun je een duurzame twist aan geven. Kies voor een vegan hotspot bij jou in de buurt, het liefst met biologische, lokale producten. Wist je dat er ook restaurants zijn met een eigen moestuin? Lokaler en plantaardiger wordt het niet!

Actieve buitendates galore

Wat is er duurzamer dan simpelweg in de buitenlucht zijn met je date? De wandeldates zijn tijdens corona in zwang geraakt, maar wandelen is absoluut niet de enige manier waarop je jouw date in de buitenlucht kunt doorbrengen. Ga bijvoorbeeld een stuk fietsen met je date of pak het nog actiever aan met een middag surfen of suppen op het strand. Heb je ook meteen een goede work-out achter de rug!