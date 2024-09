Vijf tuinplanten voor een mooie herfst

Laatst geüpdatet op september 4, 2024 by Redactie

In het najaar lijkt het gedaan met kleur in de tuin en dan gaat het er buiten wat somber en kaal uitzien. Ook van een uitzicht op een leeg balkon of terras wordt je niet bepaald vrolijk… Maar er zijn gelukkig genoeg tuinplanten voor de herfst die de boel kunnen oppeppen.

Najaarsviolen

Najaarsviolen zijn er in veel verschillende kleuren zoals wijnrood, oranje, paars, wit en blauw. Daarnaast zijn er soorten met grote bloemen of kleine bloemen. Elke najaarsviool is oersterk en kan bloeien tot aan het volgende voorjaar. Wind, regen, sneeuw of vorst… violen kunnen er tegen. Tijdens een kouperiode gaan ze weliswaar tijdelijk plat liggen, maar zodra de temperatuur weer boven nul komt, richten ze zich op en bloeien ze dapper verder.

Tuincyclamen

De meeste mensen kennen ‘m als kamerplant, maar je kunt in het najaar ook buiten van cyclamen genieten. Elke plant heeft enorme flowerpower en verdraagt zelfs een paar graden vorst. De bloei duurt tot eind november en bij een zachte winter nog langer! Tuincyclamen hebben bloemen in verschillende kleuren: van spierwit tot warmrood en van zachtroze tot dieppaars. Het blad is hartvormig en heeft een prachtige tekening. De bloemen zitten vol met nectar en zijn daardoor ook in trek bij bijen, hommels en andere bestuivers. Geef cyclamen water langs de zijkanten van de pot en niet in het midden van de plant.

Bolchrysant

Bolchrysanten zijn ideaal om je entree, tuin of balkon een kleurrijke oppepper te geven. De tuinbloeier is verkrijgbaar in verschillende maten, van mini tot mega. De bloemkleuren passen prachtig bij het seizoen: paars, lila, cognac, geel, oker, wit, oudroze en donkerrood. De bolchrysant ziet er al aantrekkelijk uit in de knop en barst vervolgens uitbundig open, met enkele of dubbele bloemen. Let bij aankoop dat de bolchrysant al een beetje kleur toont, dan is de kans het grootst dat alle bloemen opengaan.

Struikheide

Struikheide (Calluna) is een plant die groeit met mooie lange scheuten met dakpansgewijze blaadjes en kleine symmetrische bloemen. De paarse en roze bloemkleuren lijken iets verweerd en dat geeft de plant een stoer en natuurlijk karakter. De bloei start in september en duurt tot begin november en de bloemen bevatten volop nectar. Struikheide is dan ook een van de belangrijkste leveranciers van heidehoning. Hommels en bijen kunnen nog snel even hun honingvoorraad aanvullen voor de winter begint. Struikheide blijft het hele jaar door groen en is winterhard.

Purperklokje

Het is het blad van het purperklokje (Heuchera) dat in het najaar de aandacht trekt. Dat is appeltjesgroen, karamel, dieprood, lemon, zilver, dieppaars of brons van kleur. Daarnaast hebben sommige soorten tweekleurige blad, bijzondere nerven of fraaie insnijdingen van het blad. De plant is in de wintermaanden bladhoudend en in het voorjaar loopt de plant opnieuw uit met vers blad. In de zomer verschijnen er als een soort bonus nog bloemtrosjes op dunne, lange stelen. Het purperklokje kun je zowel in de volle grond planten als in potten.

Verzorging

Zonder al te veel moeite kun je maximaal genieten van herfstbloeiers. Het belangrijkste is regelmatig de uitgebloeide bloemen weg te halen. De planten maken dan vanzelf nieuwe bloemen aan. Als je planten in potten zet, zorg dan altijd voor een gat in de bodem. Overtollig (giet)water kan dan eenvoudig wegvloeien en zo voorkom je dat de planten onverhoopt ‘verdrinken’.



Fotocredit: Mooiwatplantendoen.nl