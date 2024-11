Vijf unieke culinaire activiteiten in Peru

Laatst geüpdatet op november 15, 2024 by Redactie

De Peruaanse keuken trekt fijnproevers van over de hele wereld die de smaak niet kunnen weerstaan. Naast nationaal bekende gerechten zoals ceviche, heeft elke regio zijn eigen culinaire specialiteiten, ingrediënten en bereidingswijzen. Een van de kenmerken van de Peruaanse gastronomie is de veelzijdigheid die terug te vinden is in de keuken, door de diversiteit in landschappen. Er zijn vele manieren om de Peruaanse regio’s te verkennen en één van de beste is via de gastronomie. Bezoek een lokale markt met een bekende chef-kok om de beste ingrediënten te kopen en Peru’s beroemde ceviche te bereiden. Of geniet van een heerlijke picknick bij zonsondergang met lokale producten en uitzicht op een van de mooiste historische heiligdommen van het land. Je kunt zelfs een fietstocht maken langs de beste bars en eetgelegenheden van Lima om de Peruaanse keuken echt te ervaren… Dit zijn vijf unieke culinaire activiteiten om je onder te dompelen in de authentieke smaken van Peru:

Gastronomische tours met bezoek aan lokale markten en kooklessen

Mercado de Surquillo © Enrique Castro-Mendívil / PROMPERÚ

De beste manier om de essentie van een stad te ontdekken is door het eten te volgen. In steden als Lima, Arequipa en Cusco kun je deelnemen aan culinaire tours en kooklessen die je in het hart van de Peruaanse smaken onderdompelen. Tijdens een vier uur durende foodtour in Lima kun je bijvoorbeeld 13 unieke smaken proeven, een lokale markt verkennen en van experts leren over de culinaire geschiedenis en cultuur van het land. Voor fijnproevers zijn er masterclasses over Peruaanse gerechten zoals ceviche en tiradito, maar ook chocolade- en cacao proeverijen zijn een must voor chocoholics. Deze tours, die beschikbaar zijn in verschillende Peruaanse steden, zijn de perfecte manier om de authentieke Peruaanse keuken te ervaren.

Proeverijen en rondleidingen bij pisco distilleerderijen in Ica en Arequipa

Proef verschillende soorten Pisco tijdens de Pisco Route ©Karina Mendoza / PROMPERÚ

De Pisco Route is een fascinerende reis door de belangrijkste valleien en wijnmakerijen waar dit distillaat wordt geproduceerd en wordt beschouwd als een essentieel onderdeel van het Peruaanse erfgoed. Deze tour beslaat de regio’s Lima, Ica en Arequipa. In deze gebieden kun je de historische wijnmakerijen bezoeken, die al sinds de koloniale tijd pisco produceren, tussen de wijngaarden wandelen, het productieproces ontdekken en de verschillende soorten van deze symbolische Peruaanse drank proeven. Naast deze ervaring biedt de pisco route diverse extra activiteiten. In Ica kun je bijvoorbeeld genieten van de ongelooflijke lokale gastronomie en archeologische en natuurlijke monumenten verkennen, zoals de raadselachtige Nasca-lijnen.

Perfectioneer je Pisco sour met cocktail lessen

De traditionele Peruaanse cocktail Pisco Sour ©José Vallejo/PROMPERÚ

Pisco, de nationale drank van Peru, verovert de wereld dankzij de groeiende populariteit van de verfrissende Pisco Sour. Als je nog nooit de traditionele Peruaanse cocktail Pisco Sour geproefd hebt, dan is het echt een aanrader. In verschillende hotels in Lima kun je deelnemen aan kooklessen over klassieke Peruaanse gerechten, waaronder de bereiding van de Pisco Sour. Schud je een weg door het leerproces hoe je deze iconische cocktail maakt! Als je de voorkeur hebt aan een meer gespecialiseerde ervaring, zijn er veel plaatsen die pisco proeverijen en op pisco gebaseerde cocktail workshops aanbieden. Geniet van een pisco proeverij en dompel jezelf onder in een van de meest emblematische ervaringen, waarbij je de verschillende soorten pisco ontdekt en leert niet alleen hoe je een pisco maakt maar ook andere cocktails als Pisco Punch, Capitán en Chilcano.

Traditionele keuken en community based toerisme in Cusco

De huatia, een eeuwenoude methode om aardappelen in de aarde te bereiden ©Alfonso Zavala / PROMPERÚ

Iedereen die meer wil weten over de traditionele manier van koken van de Peruaanse voorouders moet een lokale gemeenschap bezoeken en community based toerisme ervaren. Dit kan bij verschillende gemeenschappen in de Heilige Vallei. Hier nemen de lokale gastheren de gasten mee door hun velden, waar de beroemde Peruaanse aardappelen en maïs groeien. Gasten kunnen helpen met de laatste hand aan de huatia, een eeuwenoude methode om aardappelen in aarde te bereiden, en genieten van een heerlijke biologische maaltijd. Je kunt ook leren om een van de kenmerkende gerechten van Peru te bereiden, zoals Pachamanca, waarbij verschillende soorten vlees, aardappelen, maïs, groenten, specerijen en kruiden worden gekookt door ze met hete stenen in de aarde te begraven, een methode die de natuurlijke smaken van de ingrediënten versterkt.

Zonsondergang picknick in het Pomac Forest Historical Sanctuary in Lambayeque

Genieten van een heerlijk picnic en geweldig uitzicht in Pómac © Fernando López / PROMPERÚ

Verken de natuur van Peru op een duurzame manier en sluit de dag af met een picknick bij zonsondergang, bereid met lokale producten in het Pomac Forest Historical Sanctuary, gelegen in de regio Lambayeque. Begin je bezoek met een fietstocht door de paden van het Pómac-bos, een plek met de grootste dichtheid Johannesbroodbomen ter wereld. Daarna geniet je van een heerlijke picknick bij zonsondergang, waar je het culturele landschap van de Pómac kunt bewonderen en geselecteerde regionale gerechten en dranken kunt proeven, bereid met lokale producten zoals honing en johannesbroodbomen. Ook in deze kustregio worden workshops aangeboden over de bereiding van Chicha de Jora, een soort maïsbier, onder leiding van leden van de lokale gemeenschap.



Header beeld: voorbereiding van Peru’s beroemde ceviche ©Leslie Searles / PROMPERÚ