Vijgen zijn er in veel variëteiten die verschillen in vorm en kleur. Vijgen zijn de vrucht zijn een belangrijke voedingsbron voor volwassenen en kinderen: ze zijn rijk aan vitaminen, kalium, ijzer, calcium en vitamine B6: 3 vijgen bevatten 0,18 mg vitamine B6, gelijk aan 9 % van de aanbevolen dagelijkse inname; ze zijn ook rijk aan vitamine A, B1, B2, PP en C.



De vijg is een kleine bladverliezende boom met veel takken die tot 6-10 meter hoog kunnen worden. De vrucht is botanisch gezien een vlezige vrucht, rijk aan suikers met een groene schil die naar rood of blauwachtig paars kan rijpen.



De vijgenvrucht ontwikkelt zich als een holle, vlezige structuur die van binnen bekleed is met talloze eenslachtige bloemen. De vrucht bevat talloze eenslachtige kleine zaadjes, achenes genoemd. Het vruchtvlees rond de kleine vruchtjes is zoet en sappig.

Lees ook: Fruit of groente? vruchtgroenten!

Vijgen: eigenschappen, voordelen en weetjes

De vrucht is bijzonder zoet voor het gehemelte, rijk aan voedingswaarde en kan het hele jaar door vers worden gegeten of gedroogd.



Verse vijgen leveren ongeveer 50 calorieën in een portie van 100 gram, terwijl een portie droge vijgen van 100 gram ongeveer 249 calorieën bevat.



Droge vijgen bevatten meer calorieën omdat ze zonder water meer geconcentreerde voedingsstoffen (en dus calorieën) bevatten.



Verse vijgen bevatten spijsverteringsenzymen die helpen bij het verteren van voedsel en een bijtende en proteolytische werking hebben om de huid te helpen beschermen.



De vrucht heeft vele toepassingen: hij kan gebruikt worden in een kompres bij abcessen en ontstoken zwellingen, tegen steenpuisten en kan helpen bij urine- en longontstekingen, maar ook bij koorts en gastritis.

Eigenschappen van vijgen

1) Rijk aan vezels: ze worden vaak aanbevolen bij obstipatie en darmproblemen. Het zijn natuurlijke laxeermiddelen zoals pruimen en kiwi’s en zijn vooral effectief op een lege maag.



2) Energiebron: rijk aan suikers, vitamines en minerale zouten, een uitstekende 100% natuurlijke energiebron.



3) Bron van calcium: bondgenoten voor botten en tanden, rijk aan mineralen.



4) Rijk aan antioxidanten: rijk aan polyfenolen, natuurlijke antioxidanten, die helpen de lichaamscellen jong te houden.



5) Helpen hoge bloeddruk te voorkomen: voedingsmiddelen die kalium, calcium en magnesium combineren en natriumarm zijn, kunnen hoge bloeddruk helpen voorkomen; deze omvatten vijgen.



6) Help de huid: vijgen hebben ontstekingsremmende eigenschappen en als ze rechtstreeks op de huid worden aangebracht, kunnen ze helpen bij problemen zoals acne. Bovendien helpt hun laxerende werking het lichaam te ontdoen van opgehoopte gifstoffen die een oorzaak kunnen zijn van acne en andere huidproblemen.



7) Help het immuunsysteem: rijk aan vitamines, mineralen en antioxidanten, ze helpen het immuunsysteem zijn functies uit te voeren en beschermen ons lichaam beter tegen externe invloeden.



8) Verbetert de spijsvertering: vijgen bevatten prebiotica, die de goede bacteriën voeden die normaal in onze darm leven. Een gezonde darmomgeving verbetert de spijsvertering en het algehele welzijn.



9) Nuttig om de bloedsuikerspiegel onder controle te houden: hoewel ze suikers bevatten, helpt de aanwezigheid van minerale zouten zoals kalium en magnesium om de bloedsuikerspiegel onder controle te houden. Een vijgenbladinfusie kan helpen bij het beheersen van hoge glycemie na de maaltijd.



10) Aanbevolen tijdens de zwangerschap: gedroogde vijgen zijn een geweldige snack tijdens de zwangerschap wanneer je meer vitamines en minerale zouten nodig hebt. Hun calciumgehalte helpt de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor de foetus te bereiken om de wervelkolom en botten goed te ontwikkelen.

Lees ook: Voordelen van gedroogd fruit en noten

Weetjes

Voor hindoes en boeddhisten zijn vijgen het symbool van kennis en waarheid.

Als ze je een sycophant noemen, wees dan niet bang, maar doorzoek je eigen hart. In oude tijden verwees sycophants (van het Griekse sukon dat vijg betekent, en phainein dat tonen betekent) naar degenen die anderen ten onrechte beschuldigden van het stelen van vijgen uit de heilige boomgaarden. Tegenwoordig betekent het een slaafse, zelfzuchtige vleier.

Plutarchus (Griekse schrijver, filosoof en priester) bevestigde dat de vijgenboom in de oudheid heilig was en verbonden was met de stichting van Rome. Volgens de legende werd de mand met Romulus en Remus niet voortgedreven door de stroming van de overstromende rivier de Tiber, maar kwam hij op wonderbaarlijke wijze tot stilstand op een modderige oever onder een wilde vijgenboom: onder de schaduw van deze vijg zoog en voedde een wolvin de tweelingzonen van Mars en een Vestaalse maagd. De plant werd heilig en werd verzorgd door de priesters van de God.