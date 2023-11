Vintage Guide: zo zorg je dat je vintage schatten zo lang mogelijk mee gaan

Laatst geüpdatet op november 8, 2023 by Redactie

Met de toenemende populariteit van tweedehands winkelapps, trends zoals #thrifttok en een groeiend bewustzijn van de impact van fast-fashion op onze planeet, zijn veel mensen op zoek naar milieubewuste manieren om hun garderobe nieuw leven in te blazen. Vintage is hotter dan ooit! Onderzoek onder Nederlandse consumenten bevestigt dit: 11 procent van de Nederlanders koopt minstens één keer per jaar vintage kleding. Dat komt neer op ruim anderhalf miljoen mensen. Dus, je hebt een absolute parel gescoord bij je plaatselijke kringloopwinkel of op Vinted. En nu? Het onderhouden van je tweedehands kleding vergt wat extra liefde en aandacht. Ze hebben er immers al een heel leven opzitten.

De experts van Ecover delen hun 7 beste tips om je vintage items te verzorgen.

Grondige inspectie: Voor je met je tweedehands item kunt paraderen, bekijk je deze eerst goed om mogelijke beschadigingen of vlekken te ontdekken. Probeer daarbij te achterhalen wat voor soort vlek het is, voordat je actie onderneemt. Sommige methoden kunnen bepaalde vlekken namelijk verergeren. Het nat maken van bijvoorbeeld een (oude) grasvlek kan deze juist moeilijker te verwijderen maken.



Vaarwel vlekken: Zelfs als oma even niet beschikbaar is voor raad, kun je nog steeds de strijd aangaan met de meest hardnekkige vlekken. Vlekkenverwijderaar to the rescue. Kies bij voorkeur voor een variant op plantaardige basis, zoals die van Ecover, die helpen om je vintage items te beschermen. De natuurlijke formule, verrijkt met enzymen, helpt je om vlekken te laten verdwijnen nog vóór het (eventueel) wassen. En met de handige applicatieborstel, ontworpen voor lastige situaties, kun je vet-, olie- en make-upvlekken gemakkelijk aanpakken.



Even lekker weken: In plaats van te wassen kun je je item ook weken in water met een beetje wasmiddel. De ene stof heeft daarbij liever heet water, terwijl de andere stof vraagt om kouder water. Onderzoek goed welke techniek het beste past bij jouw item en let daarbij ook goed op welk middel je gebruikt. De wasmiddelen van Ecover bevatten bijvoorbeeld een speciaal op zuurstof gebaseerd bleekmiddel die helpen je tweedehands kleding in optimale staat te houden.

Lees ook: Hoe je via je garderobe betere keuzes kunt maken voor het klimaat

Hoe kouder, hoe beter. Kleding met een verleden heeft soms behoefte aan een zachtere aanpak. Je zou het misschien niet denken maar 20 graden is in sommige gevallen zelfs effectiever, zoals bij zweetvlekken. Delicate stoffen zoals wol en zijde hebben liever een mild wasmiddel, zoals bijvoorbeeld Ecover’s Zero wol-& Fijnwasmiddel of Wol-& Fijnwasmiddel. En ook daarvoor geldt: koud(er) wassen kan geen kwaad!



De zachte aanpak: Ga een stap verder om je tweedehands kleding te beschermen door een wasverzachter te gebruiken. Wasverzachter verzacht je kleding én verlengt de levensduur door de textielvezels extra te beschermen. In tegenstelling tot veel wasverzachters, bestaat de wasverzachter van Ecover voornamelijk uit plantaardige, biologisch afbreekbare ingrediënten: beter voor je kleding en voor de planeet!



Ons duistere geheim: Donkere kledingstukken kunnen gedurende vele jaren hun kleur verliezen. Door de juiste zorg toe te passen, kan je dit voorkomen. Kies daarbij specifiek voor een donker wasmiddel. Dit is perfect voor het behouden van de kleur van je donkere vintage items. Wist je dat je tweedehands items (ook) een grondige opfrisbeurt kunt geven door ze in de douche te stomen? De stoom vernieuwt je kleding zonder schade of kreukels achter te laten, en daarmee verlaag je nog verder de kans op kleurverlies.



De natuurlijke aanpak: Laat je tweedehands kleding aan de lucht drogen in plaats van de droger te gebruiken. De natuur zal al het werk doen: Door je kleding binnen of buiten aan de waslijn te drogen bespaar je energie en geld, en bovendien zorgt het voor beter behoud van je kleding. Win-win!