Vitaminen, mineralen en meer: Boosters voor een mooie huid

Laatst geüpdatet op april 5, 2023 by Redactie

Zo lekker als pizza en hamburgers soms zijn, het nogal ongezonde eten laat graag zijn sporen na. Ingrediënten uit maaltijden komen via het bloed in de huid. We presenteren vier voedingsstoffen die kunnen helpen om de teint van de huid positief te beïnvloeden en laten zien welke voedingsmiddelen deze bevatten.



Een bewuste, gezonde voeding heeft een grote impact op de gezondheid. Het lichaam heeft vitamines, mineralen, eiwitten en vetten nodig om gezond te blijven. Ook de huid wordt blij van deze voedingsstoffen.

De volgende vitaminebommen zijn bijzonder goed voor de huid:

– Vitamine A ondersteunt de vernieuwing van huidcellen en verbetert de elasticiteit. Vitamine A zit vooral in wortelen, maar zit ook in spinazie en zuivelproducten.



– B-vitaminen kalmeren en versterken de huid. Vooral pantotheenzuur (vitamine B5) is hier belangrijk. Het is een belangrijke leverancier van voedingsstoffen en water voor de huid. Champignons, broccoli of eieren zijn slechts drie van de vele voedingsmiddelen die belangrijke B-vitamines bevatten.



– Vitamine C zit bijvoorbeeld in zwarte bessen, paprika’s en kool. Vitamine C zorgt ervoor dat de huid van voldoende vocht wordt voorzien en heeft bovendien een celbeschermende werking.



– Vitamine E versterkt het bindweefsel. Bovendien moet het beschermen tegen rimpels. De behoefte aan vitamine E kan bijvoorbeeld worden gedekt door granen, zaden, avocado’s of noten.



Naast vitamines zijn ook mineralen van levensbelang voor het lichaam.

De volgende mineralen zijn bijzonder goed voor de huid:

– Zink kalmeert de huid en zorgt ervoor dat wonden probleemloos genezen. Zinkleveranciers zijn onder andere peulvruchten en noten.



– IJzer verzacht de huid en verdrijft bleekheid. Het zit onder andere in vis en vlees. Vegetariërs kunnen peulvruchten gebruiken.



– Jodium houdt de huid fris. Gejodeerd zout levert voldoende van het mineraal.



– Selenium heeft een ontgiftende werking en komt voor in paddenstoelen, vlees en volkorenproducten.



Vetten ondersteunen de elasticiteit van de huid. “Gezonde vetten”, zoals die in plantaardige oliën zitten, zijn een weldaad voor de huid. Avocado’s, noten en vis bevatten ook belangrijke omega-3- en omega-6-vetzuren, die ontstekingsremmend werken en een positieve werking hebben op een droge of vette huid. Maar ook de “ongezonde vetten”, d.w.z. verzadigde vetzuren, hebben een positief effect op de huid. Ze kunnen helpen de huid te beschermen tegen uitdroging. Wat hier echter van belang is, is de dosis: te veel verzadigd vetzuur overweldigt de huid en kan leiden tot onzuiverheden.

Net als vetten zorgen ook eiwitten voor een mooie, gladde huid. Als de huid stevigheid verliest, kan dit wijzen op een eiwittekort. Sojaproducten, peulvruchten, noten of groenten helpen dan om de eiwitvoorraad aan te vullen.



Bij een uitgebalanceerd dieet horen natuurlijk ook groenten en fruit. De gouden regel beveelt vijf porties per dag aan. Het is ook belangrijk om veel water te drinken om de huid gehydrateerd te houden. Witte bloem en producten die suiker bevatten, moeten echter worden vermeden, omdat ze de celgroei bevorderen en zo de talgvorming stimuleren. Ook alcohol, nicotine en langdurig zonnebaden zijn vergif voor de huid.