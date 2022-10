Vleesvervangers meer geaccepteerd, maar “bij stamppot hoort een rookworst of gehaktbal”

Nederland omarmt plantaardige vleesvervangers steeds meer, maar nog niet als het gaat om de rookworst of gehaktbal bij de stamppot. 37 procent van de Nederlanders staat absoluut nog niet open voor een plantaardige stamppot, zo blijkt uit onderzoek* van Garden Gourmet. De belangrijkste redenen: vlees hoort bij het gerecht of vleesvervangers zijn niet even lekker. Om het tegendeel te bewijzen opent Garden Gourmet samen met Stamppotje het stamppotseizoen met de lekkerste plantaardige andijviestamppot met vegan gehaktbal – nu gratis af te halen in de speciale ‘stamp’-up store in Amsterdam.



Als het buiten koud en guur wordt, is de tijd voor stamppot weer aangebroken. Nederland googelt massaal naar het lekkerste recept. En bij de stamppot hoort een rookworst vinden we. Behalve bij de andijviestamppot, daar eten we het liefst een gehaktbal bij, zo blijkt ook uit de onderzoeksresultaten. Maar het vervangen van die gehaktbal bij de stamppot voor een plantaardig alternatief blijkt nog een uitdaging: 37 procent van de ondervraagden staat daar absoluut niet voor open. Bijna de helft (47%) geeft hiervoor als reden: een plantaardige vleesvervanger is minder lekker dan vlees.



“Bij Garden Gourmet geloven wij in de kracht en veelzijdigheid van plantaardige voeding. Wij willen iedereen inspireren om dagelijks meer te variëren met plantaardige gerechten. Daarom zijn we samen met Stamppotje de uitdaging aangegaan om een compromisloos recept te maken voor een heerlijke plantaardige andijviestamppot mét zelf te draaien vegan gehaktbal. Wij geloven in de kracht van proeven, en willen daarom met dit heerlijke recept zoveel mogelijk mensen laten ervaren hoe verrassend lekker plantaardig kan zijn” zegt Valerie van Schaick, Business Executive Officer Food Garden Gourmet (Nestlé).

Lees ook: 5 verrassende vegetarische recepten voor elke dag



Als belangrijkste reden waarom men wel openstaat voor een plantaardige vleesvervanger bij hun stamppot geven de respondenten van het onderzoek aan dat het beter is voor het milieu en de dieren en omdat ze het simpelweg wel eens willen uitproberen.

‘Stamp’-up store

De plantaardige andijviestamppot met vegan gehaktbal van Garden Gourmet is gratis te proeven in de speciale ‘stamp’-up store op de Vijzelgracht 49 in Amsterdam. De ‘stamp’-up store is alleen open op donderdag 20 en vrijdag 21 oktober van 16.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 22 oktober van 14.00 to 18.00 uur. Wees er snel bij, want op is op!



“Andijviestamppot is eigenlijk een vreemde eend in de bijt, want dit is de enige stamppot waarbij men liever een gehaktbal eet dan een rookworst. Andijvie is een echte seizoensgroente en dat maakt andijviestamppot het favoriete gerecht van Stamppotje. Om samen met Garden Gourmet het stamppotseizoen officieel te openen, maken we deze week een speciale come-back. De nieuwe plantaardige andijviestamppot met vegan gehaktbal van Garden Gourmet is onze lekkerste stamppot tot nu toe. Volledig plantaardig, maar daar zal de proever niets van merken. We nodigen iedereen uit om gratis te komen proeven in onze speciale ‘stamp’-up store in Amsterdam,” zegt Edwin de Koeyer van Stamppotje, het winterconcept van IJScuypje.

De lekkerste vegan andijvie stamppot thuis maken

Het stamppotseizoen aftrappen met de plantaardige andijviestamppot met zelf te draaien vegan gehaktbal en jus kan ook thuis. Hieronder vind je dit heerlijke recept van Garden Gourmet:

INGREDIËNTEN 3 – 4 personen

GARDEN GOURMET VEGAN GEHAKTBAL

200 g Garden Gourmet Sensational vegan gehakt

25 g vegan witbrood (zonder korst)

50 g vegan melk

3 g gehakte verse peterselie

3 g Franse Dijon mosterd

2 g Maggi Aroma

40 g fijngesnipperde ui

200 g vegan roomboter

JUS

1 zakje Maggi jus met uitjes (vegan)

250 ml water

25 g braadjus (vanuit de pan met gehaktballen)

VEGAN ANDIJVIESTAMPPOT

1 kg kruimige aardappel

3 sjalotten

30 g ongezouten vegan roomboter

250 ml water

100 ml vegan melk

500 g gesneden andijvie

VEGAN ANDIJVIESTAMPPOT

Schil de aardappelen, snijd deze in gelijke stukken en kook in water met eventueel zour in 20 minuten gaar. Snijd de sjalotten in halve ringen. Verhit de vegan boter in een koekenpan en bak de sjalot 10 minuten. Voeg het water en de mix voor jus toe en breng aan de kook. Laat 1 minuut op laag vuur koken.

Giet de aardappelen af en stamp deze fijn. Voeg de plantaardige melk en andijvie toe. Verwarm 2 minuten al roerend op hoog vuur. Breng op smaak met peper en eventueel zout. Serveer de stamppot met de Garden Gourmet vegan gehaktballen en jus.

GARDEN GOURMET VEGAN GEHAKTBAL

Het witbrood in stukken snijden en samen met de melk mengen. Dit voor ongeveer 10 minuten laten slaan. De rest van de ingrediënten mengen en goed door elkaar kneden (ook het gedrenkte brood erbij). Afwegen op 45 gram en mooie gehaktballetjes rollen in de palm van je hand. De vegan boter laten smelten in een braadpan, daarin de gehaktballen mooi en rondom bruin bakken (ongeveer 5-8 minuten). Ondertussen de just maken; water mengen met de Maggi juspoeder en deze al roerende aan de kook laten komen, de braadboter toevoegen en 1-2 minuten door laten koken. Zodra de gehaktballen mooi gelijkmatig zijn gebakken, deze in de jus verder laten garen (ongeveer 10 minuten).

Serveertip: Garneer de stamppot met Garden Gourmet Vegan Bacon voor extra crunch.

Binnenkort verkrijgbaar bij Albert Heijn!