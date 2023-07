Vluggertje onder de douche in trek bij festivalbezoekers

Laatst geüpdatet op juli 20, 2023 by Redactie

Wie van plan is dit festivalseizoen ook een feestje voor twee te bouwen in de slaaptent, kan maar beter dagelijks onder de douche stappen. Bijna de helft van de vrouwen en bijna 40 procent van de mannen vindt lichamelijke hygiëne tijdens festivals namelijk het belangrijkste aan een (lucht)bedpartner. Dat blijkt uit een poll van EasyToys onder 1800 klanten. Ook blijkt er veel animo te zijn voor seks in de douchecabine op de festivalcamping: ruim vier van de vijf mannen en bijna driekwart van de vrouwen ziet dat wel zitten.



De mannen vinden één ding nog net iets belangrijker dan een bedpartner die lekker ruikt en niet plakt, namelijk dat de bedpartner zich de volgende dag nog iets van de wilde nacht kan herinneren. Bij de vrouwen wordt dit ook door bijna 40 procent genoemd. Een ruime tent met een beetje privacy is voor hen minder belangrijk (14 procent) dan voor de heren (ruim 20 procent).

Seks in een Dixi-wc

Een feestje bouwen bij Goldband (Zwarte Cross) of Billie Eilish (Lowlands) of een feestje voor twee in een kampeertent? Opvallend veel festivalgangers blijken bereid hun favoriete headliner te laten schieten voor seks. Van de mannen wil bijna de helft dit offer brengen. Van de vrouwen een derde.



Ook in andere situaties hebben mannen wat meer over voor een vrijpartij. Zo zou 20 procent van de mannen seks in een broeierige Dixi-wc overwegen, terwijl slechts 1 op de 10 vrouwen het een optie vindt. De meerderheid heeft niet zo’n probleem met seks onder invloed. Twee derde van de mannen en de vrouwen heeft daar wel oren naar.

Onenightstands

Zowel mannen als vrouwen doen het op festivals het vaakst met hun vaste partner. Zo’n 10 procent van de mannen geeft aan op festivals aan onenightstands te doen, evenals 6 procent van de vrouwen. Dat gebeurt overigens niet altijd veilig, met een condoom. Van de mannen geeft iets meer dan de helft aan het altijd veilig te doen op festivals. Bij de vrouwen is dat bijna driekwart.