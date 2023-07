Voedsel- en keukenhygiëne bij warm weer

Zomertemperaturen nodigen mensen uit voor picknicks in parken en bij meren of voor gezellige barbecuefeestjes in hun eigen achtertuin. Maar wees voorzichtig: Bacteriën en ziektekiemen vermenigvuldigen zich snel in hitte en hoge luchtvochtigheid. Daarom is het vooral in de zomer belangrijk om aandacht te besteden aan de juiste omgang met voedsel. We hebben tips voor het vervoeren en bewaren na het winkelen. En ook waar hobbykoks rekening mee moeten houden bij het bereiden van voedsel.

Tips om te winkelen

Bij het inkopen voor het barbecuefeestje kan het vervoeren van vers vlees, kaas, boter e.d. bij zomerse temperaturen al snel een uitdaging worden. Om de koudeketen niet te onderbreken, is het zinvol om verse en gekoelde goederen in een koeltas te verpakken en pas aan het eind bijzonder gevoelige levensmiddelen zoals vis en vlees en diepvriesproducten in de winkelwagen te leggen. Vooral parkeren in de zon kan de auto flink opwarmen. Het is daarom aan te raden om zonder omwegen naar huis te rijden. Als voedingsmiddelen zoals eieren, yoghurt of vlees niet in een koeltas zitten, ontwikkelen ziektekiemen zich bij hoge temperaturen en vermenigvuldigen ze zich snel. We adviseren dan ook om de boodschappen in de koelere ochtenduren te doen of als het even kan ’s avonds.

Waar kan ik het beste bewaren?

Zet bij thuiskomst meteen de boodschappen in de koelkast of diepvriesproducten in de vriezer. Om ervoor te zorgen dat groenten en fruit langer goed blijven bij hoge temperaturen, moeten ze in het groentevak van de koelkast worden bewaard. Ook exotisch fruit zoals kiwi’s zijn daar in de zomer beter af. Komkommers, tomaten of aubergines daarentegen verliezen hun aroma als ze koud zijn en kunnen beter op een koele, donkere plek bewaard worden. Brood hoort ook niet in de koelkast: door de kou verandert het zetmeel dat erin zit en het smaakt oud. Om het langer te bewaren, kun je de sneetjes beter in porties invriezen en eventueel ontdooien. Verse kruiden blijven vers in een bosje in een glas water in de koelkast. Hobbykoks moeten in de zomer bevroren vlees in de koelkast ontdooien, omdat sommige ziektekiemen, zoals salmonella, in de vriezer overleven en zich snel kunnen vermenigvuldigen wanneer ze ontdooid zijn.

Let op de juiste bereiding en voorkom infecties

Een goede hygiëne in de keuken is belangrijk, zodat het barbecuefeest niet eindigt met buikpijn. Dat betekent: was regelmatig en grondig je handen en haal rauwe producten en gevoelige etenswaren pas vlak voordat je ze bereidt uit de koelkast. Het is ook belangrijk om keukengerei dat in contact is gekomen met rauwe producten niet voor andere voedingsmiddelen te gebruiken en daarna alle werkoppervlakken en voorwerpen grondig schoon te maken. Overigens: was nooit rauw gevogelte. Omdat het vlees vaak besmet is met bacteriën zoals salmonella of campylobacter, die op de handen kunnen worden overgedragen. Over het algemeen sterven ziektekiemen op voedsel als ze gedurende minstens twee minuten op 70 graden worden verwarmd. Als er nog iets over is van het barbecuefeest, moeten de restjes snel de koelkast in. Daar blijven ze daar nog twee tot drie dagen goed.