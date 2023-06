Voedsel redden is hot: doe mee met deze tips

Zonnige dagen, lang genieten van het daglicht en veel naar buiten: voor veel mensen is de zomer het leukste seizoen van het jaar. Maar voor voedselverspilling is het – letterlijk – een rotseizoen. Bij warme temperaturen neemt het risico dat eten bederft namelijk enorm toe. Bovendien belandt eten door minder routine (lees: op vakantie gaan, spontane picknicks in het park en stranddagen sneller in de prullenbak. Too Good To Go, de app tegen voedselverspilling, deelt de beste tips om voedselverspilling te laten dalen wanneer de temperaturen stijgen. Don’t let your summer go to waste!

Je herkent het ongetwijfeld: vakanties, spontane picknicks of barbecues in het park en andere uitstapjes zorgen voor impulsieve aankopen en minder planning bij het kopen en consumeren van eten. Bovendien is het met de hoge temperaturen van de zomer moeilijker om verse producten te bewaren, en rijpen groenten en fruit veel sneller. Het is dan ook niet gek dat we in de zomermaanden meer voedsel verspillen. Dat is niet alleen slecht voor je portemonnee, maar ook voor het milieu. Too Good To Go, de app tegen voedselverspilling, is met meer dan 4 miljoen gebruikers in Nederland en 20 miljoen geredde maaltijden in 5 jaar tijd uitgegroeid tot de #1 marktplaats voor voedseloverschotten. Ze delen vijf handige tips en snelle trucs om in de vakantie geen voedsel te verspillen – of je nu thuisblijft of op vakantie gaat.

1. Zet een lege koelkast op je inpaklijst

Tandenborstel, handdoek, zwemkleding en… een lege koelkast. In de strijd tegen voedselverspilling is de vriezer je beste vriend, dus gooi niks weg en word creatief! Laat rijp fruit bijvoorbeeld langer leven door het in te vriezen en er bij terugkomst een smoothie van te maken, of te verwerken tot ijsblokjes. Wist je dat je zelfs losgeklopte eieren en yoghurt in kan vriezen? Door (plantaardige) zuivel te mengen met fruit maak je onweerstaanbare ijslolly’s.

Tip: Eten blijft het langst goed als je je vriezer op -18 graden Celsius zet.

Extra tip: Koelkast helemaal leeg? Trek de stekker eruit om energie te besparen. Win-win!

2. Kijk, ruik, proef

Is de houdbaarheidsdatum van het eten in je koelkast verstreken? Er is nog hoop! THT-labels (Tenminste Houdbaar Tot) zijn indicatoren voor kwaliteit, niet voor veiligheid. Dat betekent dat producten met een THT-label – zoals yoghurt, eieren en brood – lang na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum nog steeds kunnen worden gegeten. In plaats van het weg te gooien, gebruik je je zintuigen om te checken of iets nog eetbaar is.

3. Doing good op vakantie: red pizza en paella tijdens je vakantie

Bij een vakantie naar het buitenland horen traditionele gerechten. Denk aan stokbrood of kaas in Frankrijk, pasta in Italië en paella in Spanje. Wist je dat je de Too Good To Go-app niet alleen in Nederland, maar in 17 landen kan gebruiken? Zo kan je van alles proberen tegen een lagere prijs én doe je iets goeds.

4. Bedank je buur

Als je op vakantie gaat, is er ongetwijfeld iemand die je planten water geeft of je huisdieren verzorgt. Als ze toch binnen zijn, laat ze een kijkje nemen in je koelkast! Misschien vinden ze hét ingrediënt dat de star of the show wordt in hun avondmaaltijd.

5. Organiseer een no-waste picknick party

Via de Too Good To Go-app kun je onverkochte etenswaren kopen bij verschillende supermarkten, cafés en restaurants. Van brood tot sushi en van groente tot fruit: je hebt een geweldige maaltijd voor minder geld én voorkomt dat voedsel wordt verspild. Dus: verzamel je vrienden in het park en neem je Verrassingspakket of koelkast-restjes mee voor een no-waste picknick party. Wat wil je nog meer?