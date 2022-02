Voedselveiligheidstips voor versgeperste sappen

De lente staat voor de deur en het is de ideale tijd om te genieten van vers fruit, groenten en sappen. Het is echter belangrijk om veilig met deze voedingsmiddelen om te gaan, omdat ze vaak rauw worden geconsumeerd. Sommige door voedsel overgedragen ziektekiemen vermenigvuldigen zich sneller bij warmer weer, waardoor voedselveiligheid belangrijker wordt naarmate de temperatuur stijgt.

Volg deze voedselveiligheidstips om vers geperste sappen veilig te houden:

Koop goed

Koop producten die niet gekneusd of beschadigd zijn.

Kies bij het kiezen van voorgesneden of vers gesneden producten (zoals een halve watermeloen of gesneden salades) voor items die gekoeld of op ijs zijn.

Houd producten gescheiden van rauw vlees, gevogelte en zeevruchten in je winkelwagen en boodschappentassen.

Lees ook: Vijf vaak vergeten basisprincipes van voedselveiligheid

Grondig wassen

Was ongesneden producten onder stromend water voordat je ze eet, snijdt of kookt en droog ze af met een schone doek of papieren handdoek om eventueel aanwezige ziekteverwekkers verder te verminderen.

Zelfs als je van plan bent een vrucht of groente te schillen, was deze dan eerst, zodat vuil en ziekteverwekkers niet van buiten naar binnen worden overgebracht.

Het wassen van fruit en groenten met zeep, wasmiddel of wasproducten uit de handel wordt niet aanbevolen. Zeep en huishoudelijke wasmiddelen kunnen ondanks grondig spoelen door de producten worden opgenomen en kunnen je ziek maken.

Schrob vaste producten, zoals meloenen, met een schone productborstel.

Voor voorverpakte producten, lees het etiket – als er staat voorgewassen en kant-en-klaar, kun je het gebruiken zonder verder te wassen.

Voorkom kruisbesmetting

Was altijd je handen voor en na het bereiden van voedsel!

Was snijplanken, borden, bestek en werkbladen met zeep en heet water tussen de bereiding van rauw vlees, gevogelte en zeevruchten en de bereiding van producten die niet gaar zijn.

Bij gebruik van kunststof of niet-poreuze snijplanken, was deze na gebruik in de vaatwasser.

Veilig voorbereiden

Snijd beschadigde of gekneusde delen van vers fruit en groenten weg voordat je ze gaat bereiden en/of eten.

Gooi producten weg als ze er bedorven uitzien.

Op de juiste manier bewaren

Bewaar bederfelijke vers gesneden producten in een schone koelkast bij 4,5 ° C of lager. Koel producten die voorgesneden of geschild zijn gekocht altijd in de koelkast.

Bewaar rauw vlees, gevogelte en zeevruchten in de koelkast, zodat hun sappen niet op de producten kunnen lekken.

Controleer je sap

Jonge kinderen, oudere volwassenen, zwangere vrouwen en mensen met een verzwakt immuunsysteem (zoals transplantatiepatiënten en personen met hiv/aids, kanker of diabetes) lopen een verhoogd risico op ernstige ziekten of zelfs overlijden door het drinken van sappen die niet zijn gepasteuriseerd of anderszins behandeld om ziekteverwekkende kiemen te bestrijden.

Lees ook: De do’s en don’ts van kippenvlees en voedselveiligheid

Zoek naar gepasteuriseerde of anderszins behandelde producten in de gekoelde secties van de kruidenier, diepvriesdozen of in niet-gekoelde containers, zoals sapdozen, flessen of blikjes.

Onbehandelde sappen die worden verkocht in gekoelde pakken van supermarkten of natuurvoedingswinkels en markten, moeten een waarschuwingsetiket bevatten dat aangeeft dat het product niet gepasteuriseerd is. Waarschuwingslabels zijn niet vereist voor sap die vers geperst is en per glas wordt verkocht. Als je niet zeker weet of een sapproduct gepasteuriseerd is, vraag het dan zeker!