Voedselveiligheidstips voor zomerse bijeenkomsten

De zomer is een tijd voor buitenplezier, picknicks en lekker barbecuen met familie en vrienden. Bij het buiten bereiden en serveren van voedsel moet voedselveiligheid voor iedereen voorop staan. We delen hieronder enkele tips voor voedselveiligheid tijdens het buiten eten.

Om voedsel koud te houden tijdens een barbecue:

Gebruik een kom of pan die groter is dan de serveerschaal van het voedsel, vul met ijs en plaats de serveerschaal op het ijs. Door een serveerschaal of pan met hoge zijkanten te gebruiken, kan de serveerschaal dieper in het ijs worden geplaatst en blijft de koude temperatuur langer behouden.

Gebruik een koeler om voedsel koud te houden, zorg ervoor dat er voldoende ruimte is om voldoende ijs of ijspakken bij het voedsel te houden en zorg ervoor dat de koeler zo min mogelijk wordt geopend. Als je voedsel voor een langere periode bewaart, verpak het dan in kleinere porties om alleen te serveren wat nodig is en om het resterende voedsel koud te houden. Zorg zo nodig voor een extra koelbox met ijs of icepacks voor eten/drinken die vaker open gaan.

Als je tijdens het grillen geen temperatuurregeling voor koud voedsel kunt bieden, kan koud voedsel maximaal zes uur op kamertemperatuur worden bewaard als het voedsel 5 C of lager is wanneer het uit de temperatuurregeling wordt gehaald en als dit het geval is niet hoger zijn dan 21°C tijdens service. Controleer elk uur de temperatuur van het voedsel om er zeker van te zijn dat deze niet hoger is dan 21°C. Als het voedsel een temperatuur heeft van 21°C of hoger, gooi het dan weg. Markeer de tijd dat het voedsel uit de temperatuurregeling wordt gehaald, zodat je kunt bepalen wanneer het moet worden weggegooid. Gooi na zes uur alle overgebleven voedsel weg.

Lees ook: 6 tips voor het organiseren van een tuinfeestje

Om voedsel warm te houden tijdens een barbecue:

Gebruik een chafing pan met sternos (brandstofkannen) om voedsel warm te houden.

Maak een draagbare hotbox met voorverwarmde stenen. Wikkel schone stenen in aluminiumfolie en verwarm in de oven op 350-400 graden tot het heet is. Bekleed een grote koelbox met schone handdoeken, plaats hete stenen voorzichtig op de bodem van de koelbox, maar bovenop de handdoeken. Plaats warm voedsel (voedsel moet al 57°C of hoger zijn) bovenop stenen en blijf de handdoek(en) in de koeler rond het voedsel wikkelen om isolatie aan alle kanten van het voedsel te bieden.

Als je tijdens het koken geen temperatuurregeling voor warm voedsel kunt bieden, kan warm voedsel maximaal vier uur op omgevingstemperatuur worden bewaard als het voedsel 57°C of hoger is wanneer het uit de temperatuurregeling wordt gehaald. Markeer de tijd dat het voedsel uit de temperatuurregeling wordt gehaald, zodat je kunt bepalen wanneer het moet worden weggegooid. Gooi na vier uur alle overgebleven voedsel weg.