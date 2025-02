Volg 10 BN’ers in een life-changing reis in Shaolin Heroes

Laatst geüpdatet op februari 14, 2025 by Redactie

De nieuwe Videoland Original Shaolin Heroes tilt adventure reality naar een nieuw niveau. Tien bekende deelnemers gaan het oude pad van de Shaolin Warrior Monks volgen. Ze reizen af naar Azië waar ze worden onderwezen tijdens een negendaagse training door authentieke Shaolin meesters. Een ongekend mooie wereld, waar originele Kung Fu en martial arts opdrachten worden gecombineerd met authentieke lifestyle en zingevingselementen uit de Shaolin filosofie. Zowel zware fysieke opdrachten als meditatieoefeningen en alles doorspekt met levenswijsheid en filosofie. Shaolin Heroes is vanaf woensdag 12 maart te streamen bij Videoland. Bekijk hier de eerste beelden van Shaolin Heroes.



Zijn de deelnemers in staat om de extreme training te voltooien en balans in hun leven te vinden? Wie doorstaan de test en bewijzen geschikt te zijn voor een toekomst als Shaolin Hero?



De volgende bekende deelnemers gaan de innerlijke reis aan en vertellen waarom ze meedoen aan Shaolin Heroes:

Jaap Jongbloed (presentator/programmamaker):

“Waartoe ben ik in staat in deze fase van mijn leven? Zowel fysiek als mentaal? En hoe kan ik me op die terreinen verbeteren? Het is een prachtige uitdaging om in een boeddhistische omgeving daarover de strijd te kunnen aangaan, met niemand anders dan mijzelf!”

Pieter Valley (content creator):

“Ik doe mee voor mijn innerlijke rust en ontspanning, om los te komen van de drukte en vele prikkels van het dagelijks leven. En om mezelf beter te leren kennen door de rust en oude patronen te doorbreken. Om meer in spiritualiteit te verdiepen. Even afstand nemen van schermen en sociale media om meer in het moment te zijn.”

Kim-Lian van de Meij (acteur/presentator)

“Shaolin Heroes is een ervaring als nooit tevoren. Het doorbreken van mijn eigen kaders, me volledig overgeven aan het leven van de monniken – het is zowel intens als bevrijdend. De kracht die je uit jezelf weet te halen, maar ook de onvoorwaardelijke steun van elkaar, maakt dit avontuur onvergetelijk.”

Sanne Wevers (Olympisch medaille winnaar turnen):

“Ik wilde meedoen aan Shaolin Heroes omdat ik mezelf fysiek en mentaal wilde uitdagen en meer balans zocht. De combinatie van meditatie en Kung Fu sprak me erg aan, en het was voor mij een unieke kans om dieper in mezelf te duiken.”

Keizer (rapper):

“Als je sterk van buiten bent EN van binnen ben je zo goed als onverslaanbaar.”

Waldemar Torenstra (acteur):

“Een kennismaking met Kung Fu stond al lang op mijn verlanglijst, helemaal toen ik hoorde dat meditatie een belangrijk onderdeel was van deze eeuwen oude vecht en levenskunst.”

Egbert-Jan Weeber (acteur):

“De vechtsport is voor mij geen onbekende. Ik heb een aantal jaar aan win chun Kung Fu gedaan en pencak silat gedaan; een Indonesische vechtsport en tegenwoordig ook Braziliaanse Jiujitsu. Ik heb een bovenmatige interesse in de oude Chinese leer, Tai chi, Qi Gong, maar ook in meditatie. Ik kan me heel erg vinden in de rust van de Oosterse mystiek en dat is waarom ik graag deze reis wilde maken. En hoop dat ik er met een sterkere geest, fitter en wijzer van terugkom.”

Fenna Ramos (presentator/acteur):

“Ik heb nog niet veel ervaring met vechtsporten, dus ik kijk ernaar uit om me daar meer in te verdiepen. Ook wil ik graag meer te weten komen over mediteren en hoe ik balans kan vinden tussen lichaam en geest. Het lukt me vaak niet om goed te ontspannen, ik wil zoveel! Bij de monniken hoop ik te leren vriendelijker voor mezelf te zijn, meer rust te vinden en de beste versie van mezelf te worden.”

Juvat Westendorp (acteur/danser):

“Ik ben opgegroeid met Bruce Lee films en heb altijd een voorliefde gehad voor Martial Arts en Kung Fu. Ik weet zeker dat dit een unieke ervaring gaat worden, wanneer krijg je nou de kans om training te krijgen van warrior monks. Ik kijk ernaar uit om te zien waar mijn grenzen liggen en meer te leren over mediteren. Aangezien ik altijd aan sta hoop ik hier die “uit” knop te vinden!”

Tooske Ragas (presentator):

“Ik heb geen seconde hoeven nadenken toen ik gevraagd werd voor Shaolin Heroes. Wanneer krijg je nou de kans om je onder te dompelen in de fascinerende wereld van Kung Fu, ergens aan de andere kant van de wereld, onder de bezielende leiding van een echte Kung Fu master? Geen idee wat ik precies kon verwachten, maar daar wilde ik heel graag achter komen!”



Shifu Yan Xin en Shaolin Desciple Matthew Ahmet (MJ) begeleiden de deelnemers bij hun avontuurlijke reis. Jarenlange training en toewijding aan de Shaolin filosofie hebben hen gemaakt tot gerespecteerde Shaolin krijgers.

De Videoland Original Shaolin Heroes, geproduceerd door SimpelZodiak (a Banijay Company), is vanaf woensdag 12 maart te streamen bij Videoland met wekelijks een nieuwe aflevering.

Beeld: Shotbysud