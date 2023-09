Volop kleur met najaarsviolen

Laatst geüpdatet op september 19, 2023 by Redactie

In het najaar lijkt het gedaan met kleur in de tuin en gaat de buitenkamer er weer wat somber en kaal uitzien. Ook uitzicht op een leeg balkon of terras zorgt niet voor vrolijkheid… Maar er is goed nieuws! Met de komst van de herfst breekt ook het seizoen van najaarsviolen aan. Die zorgen maandenlang voor een vrolijke noot. Of het nu gaat waaien, regenen, sneeuwen of vriezen: najaarsviolen blijven bloeien tot aan de lente!

Najaarsviolen zijn fleurige doorzetters

Najaarsviolen zijn er in veel verschillende kleuren zoals wijnrood, oranje, paars, wit en blauw. Daarnaast zijn er soorten met grote bloemen of kleine bloemen. Elke viool is gemakkelijk en oersterk. Het plantje vraagt nauwelijks verzorging. Geef alleen water als het een lange tijd droog is. Tijdens een vorstperiode gaan violen tijdelijk plat liggen, maar wanneer de temperatuur weer boven nul komt, richten ze zich op en bloeien dapper verder. Het zijn dus fleurige doorzetters! De truc voor extra rijke bloei is om de uitgebloeide bloemetjes steeds weg te halen.

Combineren

Wanneer je verschillende vioolsoorten en kleuren met elkaar mixt, krijg je een vrolijke kakofonie. Een rustiger resultaat krijg je door te kiezen voor één kleurcombinatie. Zet violen ook eens rondom de voet van siergrassen in een grote bloembak. De aren wuiven sierlijk boven de kleurrijke bloemen uit. Ga je bloembollen planten? Zet daar dan violen bovenop. In het vroege voorjaar, als de violen nog dapper doorbloeien, groeien de tulpen en narcissen er vrolijk doorheen.



