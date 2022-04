Voor- en nadelen van de verschillende soorten vloerbekleding

Waar je vroeger slechts keuze had uit een aantal verschillende soorten vloerbekleding, heb je tegenwoordig keuze uit vele soorten. Duizelt de keuze je? Lees dan snel verder. In dit artikel lees je meer over de verschillende soorten vloerbekleding. Ook zijn de voor- en nadelen voor je op een rijtje gemaakt.

PVC vloeren

PVC vloeren zijn erg duurzaam. Deze vloerbekleding is namelijk krasbestendig. Als er een deuk of kras op de vloer komt zal je dit niet snel zien. Dit is ook een ideale vloer als je huis gehorig is. Het dempt namelijk goed. Pvc vloeren kopen is tevens een goede keuze als je op zoek bent naar vloerbekleding dat onderhoudsvriendelijk is.

Laminaat vloeren

Dit is een van de goedkoopste soorten vloeren. Je hebt keuze uit vele soorten kleuren laminaat. Daarnaast is het ook makkelijk om zelf te plaatsen. Dit is een goede keuze als je niet lang gaat wonen in je woning. Een nadeel van laminaat is dat het niet goed tegen vocht kan. Ook kan je laminaat niet een andere kleur geven als het al is geplaatst. Let op dat je niet kiest voor slechte kwaliteit laminaat. Hierdoor kunnen er namelijk snel krassen ontstaan op het laminaat.

Houten vloeren

Houten vloeren zijn erg mooi. Echter is het wel een grote investering, omdat het een stuk duurder is dan andere vloeren. Op lange termijn kan deze investering het waard zijn. Houten vloeren kunnen namelijk erg lang mee gaan. Na verloop van tijd kan je vloer schuren, waardoor de vloer weer als nieuw lijkt. Het is dus een erg duurzame vloerbekleding. Ook zorgt het voor een natuurlijke uitstraling. Een nadeel van een houten vloer is dat het slecht tegen vocht kan. Let er dus op dat je de vloer niet te nat dweilt.

Tegels

Tegels zijn ook erg duurzaam. Wel is dit net als een houten vloer een grote investering. Echter doordat de tegels lang meegaan is de investering het waard. Andere voordelen van tegels zijn dat ze makkelijk in onderhoud zijn, tegen een stootje kunnen en makkelijk schoon te maken zijn. Daarnaast zijn tegels erg verkoelend tijdens de zomer. Een nadeel is dat je tegels lastig zelf kunt leggen. Dit moet je dus uitbesteden aan een professional.

Nu je een overzicht hebt van de verschillende voor- en nadelen kan je makkelijker een keuze maken qua vloerbekleding. Twijfel je toch nog? Ga dan eens naar een bouwmarkt en bekijk de verschillende soorten vloerbekleding. Zo krijg je nog een beter beeld ervan.