Voor (gevel)tuin, balkon of terras: Bloombux

Laatst geüpdatet op maart 4, 2025 by Redactie

Wie een permanent groene tuin wil, doet er verstandig aan om daarin groenblijvers te planten. Daarmee creëer je elk seizoen een groene uitstraling. De Bloombux, een dwergrhododendron, is zo’n plant die bovendien in mei en juni vol zit met nectarrijke bloemen. De buxus look-a-like is daarbij totaal ongevoelig voor de buxusmot en -schimmel. De groenblijver is geschikt voor zowel een (gevel)tuin maar doet het ook goed in potten op balkon of terras of als heggetje rond een border.

Hommels

Bloombux heeft kleine, smalle, frisgroene blaadjes en lijkt net op een buxus. Je geniet elk seizoen, ook tijdens de herfst en winter, van deze groenblijver. Aan het einde van het voorjaar verschijnen er honderden bloemetjes die, afhankelijk van het soort licht- of donkerroze zijn. Als de knoppen zich openen komen er veel hommels en andere bestuivers op af die dol zijn op de nectar. De bloei duurt tot in juni.

Elk type grond

Qua standplaats is Bloombux niet kieskeurig. De plant doet het het best op een plekje in de zon of halfschaduw. Hoe minder licht, hoe minder bloemen. Bloombux gedijt bovendien in haast elke grondsoort, ook in turfvrije en kalkrijke. Dat is bijzonder omdat andere (dwerg)rhododendrons het alleen maar goed doen in zure grond. Voor een geveltuintje is Bloombux zeer geschikt omdat de grond daar vaak relatief meer kalk bevat en minder zuur is.

Verzorging

Bloombux is een plant die nauwelijks verzorging nodig heeft want omdat de plant langzaam groeit, is snoeien niet echt nodig. Hoogstens pak je de snoeischaar om de plant in model te knippen. Doe dat kort na de bloei. Dat heeft als extra voordeel dat je de knopvorming van het volgend jaar stimuleert. Om de winterharde Bloombux gezond en sterk te houden strooi je in het voorjaar (universele) voedingskorrels rond de voet van de plant.



Bloombux is verkrijgbaar in diverse potmaten vanaf € 4,00 bij onder meer tuincentra en diverse webshops. Kijk voor meer informatie op www.bloombux.de/nl.