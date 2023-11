Voor het onderhouden van relaties is een nauwkeurige perceptie van het gedrag van de partner van cruciaal belang

Laatst geüpdatet op oktober 31, 2023 by Redactie

Echtparen en langdurige romantische partners vertonen doorgaans een verscheidenheid aan gedragingen die de relatie in stand houden en voeden. Deze acties bevorderen een hoger niveau van betrokkenheid, wat de fysieke en psychologische gezondheid van koppels ten goede komt. Een nieuwe studie van de Urbana-Champaign van de Universiteit van Illinois bekijkt hoe dergelijk relatieonderhoudsgedrag in wisselwerking staat met tevredenheid en toewijding.

Lees ook: De tien belangrijkste factoren die de tevredenheid van relaties beïnvloeden

“Het onderhouden van relaties is een gevestigde maatstaf voor het gedrag van koppels. In ons onderzoek hebben we dit gemeten aan de hand van vijf hoofdcategorieën: positiviteit, openheid, zekerheid, gebruik van sociale netwerken en het delen van taken”, zegt Yifan Hu, een doctoraatsstudent bij de afdeling Human Development and Family Studies (HDFS), onderdeel van het College of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences aan de U. of I.



“Relatieonderhoud wordt meestal op individueel niveau bestudeerd. Maar twee partners werken samen om de relatie in stand te houden. Iedereen draagt zijn steentje bij, en iedereen ziet ook de inspanningen van zijn partner. We wilden kijken naar zowel individuele als interactieve (of koppel-niveau) relatieprocessen,” voegde ze eraan toe.



De onderzoekers analyseerden gegevens van 192 heteroseksuele getrouwde stellen. Elke partner vulde afzonderlijk een online enquête in. Deelnemers rapporteerden hun eigen relatieonderhoudsgedrag van de afgelopen twee weken, evenals hun perceptie van het gedrag van de partner. De enquêtes bevatten ook vragen die de relatietevredenheid en betrokkenheid meten.



De resultaten bevatten enkele onverwachte bevindingen, omdat er weinig directe effecten waren van relatieonderhoudsgedrag op de betrokkenheid. Relatietevredenheid bleek echter een modererende factor te zijn tussen relatieonderhoud en toewijding. Met andere woorden: een hogere mate van tevredenheid leidde tot een positievere beoordeling van het gedrag van de partner, waardoor de betrokkenheid werd versterkt.



“Over het algemeen ontdekten we dat mensen relatief accuraat waren over het onderhoudsgedrag van hun partner. We hebben ook ontdekt dat het beter is om een nauwkeurige waarneming te hebben als je zeer tevreden bent. Als jeminder tevreden bent, kan het nauwkeurig waarnemen van de inspanningen van je partner niet positief zijn. En de nauwkeurigheid van je partner bij het waarnemen van je gedrag kan ervoor zorgen dat je je slechter voelt, omdat hij zich ervan bewust is dat je misschien niet zoveel voor de relatie doet, ‘zei Hu.



“Als er zich een stressvolle gebeurtenis voordoet, is de kans groter dat een stel dat minder tevreden over elkaar is, negatief reageert dan een stel met een hogere relatietevredenheid,” voegde ze eraan toe.



Een andere onverwachte bevinding was dat de gelijkenis in relatieonderhoudsgedrag negatief gecorreleerd was met de mate van betrokkenheid van vrouwen. Studies hebben aangetoond dat gelijkenis in persoonlijkheidskenmerken, waarden en houdingen de relatietevredenheid vergroot. Voor strategieën voor relatieonderhoud kunnen complementaire benaderingen echter gunstiger zijn.



“We ontdekten dat gelijkenis in gedrag mogelijk niet helpt bij het bevorderen van interactief relatieonderhoud. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat als partners te veel op elkaar lijken in hun aanpak, ze een kleiner repertoire aan coping-gedrag hebben”, legt Hu uit.

Lees ook: Hoe maak je opnieuw verbinding met een partner die zich afsluit?

“Als partners met stressoren te maken hebben, moeten ze samenwerken, maar het gebruik van verschillende strategieën kan nuttig zijn. De ene partner kan bijvoorbeeld gebruik maken van positiviteit en zekerheid, terwijl de ander gebruik kan maken van sociale netwerken. Ze kunnen er rekening mee houden dat ze proberen meer vaardigheden te verwerven op het gebied van het onderhouden van relaties,’ suggereerde ze.



Brian Ogolsky, hoogleraar HDFS, is co-auteur van het artikel. “Ons onderzoek sluit aan bij de bestaande literatuur waaruit blijkt dat het onderhouden van relaties en de tevredenheid ervan verband houden met toewijding,” zei hij. “Tegelijkertijd ontdekten we dat de meeste relatieonderhoudsprocessen op individueel niveau alleen geassocieerd worden met betrokkenheid als ze gemodereerd worden door tevredenheid, wat de complexiteit van de dynamiek van koppels onderstreept.”