Steeds meer mensen kampen met psychische problemen, en vooral depressies nemen toe – ook onder jongeren. Het voorschrijven van antidepressiva is dramatisch toegenomen. Dit kan een grote impact hebben op het emotioneel welzijn, vooral in stressvolle levensfasen of onder stressvolle omstandigheden. Het is zelfs nog belangrijker om voor emotionele welzijn te zorgen voordat er ernstige problemen ontstaan. Een gezonde psyche is de basis voor een vervullend leven. Vooral in de wereld van vandaag, waarin stress en prestatiedruk alomtegenwoordig zijn, is het belangrijk om preventieve actie te ondernemen en passende maatregelen te nemen om de geestelijke gezondheid te versterken. Hier zijn 5 redenen waarom je voor je emotionele welzijn moet zorgen en hoe dat eruit kan zien.

1. Emotioneel welzijn als basis voor een goede gezondheid

De gemoedstoestand heeft veel te maken met gezondheid. Als we ons gestrest of depressief voelen, heeft dit invloed op onze gezondheid. Niet voor niets zeggen we wel eens dat er iets zwaar op onze maag drukt. Degenen die zich goed voelen en innerlijke rust vinden, hebben minder kans op dit probleem. Als we rustig zijn, merken we al snel dat we ons minder vaak ziek voelen. Dit is geen illusie. Het is zelfs bewezen dat emotionele rust leidt tot een betere stofwisselings- en orgaanfunctie, een groter zelfgenezend vermogen en een lagere spierspanning. Zelfs chronische pijn en ontstekingen kunnen worden verlicht door ons emotionele welzijn te verbeteren.

2. Innerlijke harmonie creëert een harmonieuze omgeving

Ook het hoofd zelf wordt ontlast als emotionele lasten van ons worden weggenomen. Hierdoor kunnen we beter omgaan met kritiek en worden we zelfverzekerder en minder gevoelig voor negativiteit. Dit maakt het gemakkelijker voor ons om onze eigen mening te uiten of om uit onze eigen schulp te durven stappen en vreugde te vinden in het sociale leven. Op dezelfde manier is het in een emotioneel evenwichtige toestand gemakkelijker om intimiteit toe te staan ​​en anderen te vertrouwen, of om te beslissen of zij dit vertrouwen zelfs verdienen.

3. Nieuwe perspectieven dankzij meer veerkracht

Nauw verbonden met innerlijke harmonie is het vermogen om conflicten en uitdagingen te overwinnen. Emotioneel welzijn zorgt er direct voor dat we met nieuw optimisme dingen onder ogen kunnen zien die we anders alleen maar als obstakels zouden hebben ervaren. Dit opent nieuwe perspectieven voor de toekomst – het maakt het gemakkelijker voor ons om onze doelen te bepalen. Tegelijkertijd vinden rustige mensen het gemakkelijker om met tegenslagen om te gaan en het verleden los te laten als het een last wordt. Deze kenmerken geven ons de kracht die we nodig hebben in conflictsituaties en maken ons veerkrachtiger in alle situaties.

4. Vind meer succes in je carrière door kalmte

Een grotere veerkracht leidt ook tot een ander positief kenmerk, dat de moeite van het afzonderlijk overwegen waard is. Ons emotionele welzijn heeft een directe impact op bijna alles wat we doen. Rustige mensen kunnen op een veel stabielere, consistentere en volhardende manier aan projecten werken of met meer volharding professionele doelen nastreven. Dit geeft hen de kans om resultaten te behalen die hun carrière merkbaar vooruit helpen. Emotionele stabiliteit, als basis voor deze veerkracht, is een beslissende factor voor professioneel succes.

5. Emotioneel welzijn versterkt het verantwoordelijkheidsgevoel

Ten slotte beïnvloedt emotioneel welzijn ook hoe we ons gedragen als we verantwoordelijkheid hebben. Dit begint bij onszelf en bij heel simpele dingen. We komen bijvoorbeeld gemakkelijker uit bed als we ons goed voelen. Tegelijkertijd brengt kalmte ons ook in de best mogelijke conditie om verantwoordelijkheid voor anderen te nemen. Dit maakt het gemakkelijker om door te groeien naar leidinggevende posities en je eigen taken betrouwbaar te beheren. We bepalen dus letterlijk de koers voor onze carrière via ons emotionele welzijn.

Investeer al vroeg in emotionele gezondheid

Of het nu thuis of op het werk is, we kunnen er baat bij hebben om op elk gebied van ons leven voor ons emotionele welzijn te zorgen. Innerlijke rust en harmonie hebben een beslissend effect op ons gedrag in conflicten en de manier waarop we met anderen omgaan en geven ons de kracht om te overleven in moeilijke situaties. Als je vooruit wilt in het leven, moet je tijdig voor je emotionele gezondheid zorgen.