Voorjaarsschoonmaak: Tijd om je dating apps op te ruimen

Laatst geüpdatet op april 8, 2024 by Redactie

De voorjaarsschoonmaak komt eraan voor iedereen! Oude spullen moeten weg! Dus waarom zouden we niet ook voor onze apps zorgen? Volgens onderzoek lijden wereldwijd 3 miljoen gebruikers van dating apps aan een online dating-burn-out. Is online daten dan niet langer leuk? Is het gewoon oppervlakkig, veroorzaakt het alleen maar frustratie en is het niet meer zo spannend als vroeger? Misschien is het tijd om eindelijk de dating apps op te ruimen.

Creëer duidelijkheid

Als je op veel datingapps tegelijkertijd gesprekken voert, kun je snel het overzicht verliezen. Bij online daten zijn koetjes en kalfjes aan de orde van de dag, en er kan snel verwarring ontstaan ​​over de persoon met wie je welk onderwerp al hebt besproken. In het ergste geval wordt het gênant en leidt het tot het verbreken van het contact met iemand die je eigenlijk beter zou willen leren kennen. Door jezelf te beperken tot één datingplatform, kun je je concentreren op de mensen die er echt toe doen.

Vermijd overweldiging

Het bijhouden van veel chats in meerdere apps kan emotioneel uitputtend zijn. Het voortdurend swipen, berichten versturen en bladeren door profielen op meerdere platformen tegelijk leidt al snel tot een overdaad aan prikkels en overweldiging.



Dit zorgt al snel voor druk om te slagen, maar ook voor een afname van de aandacht. Er gebeuren nog steeds ‘geweldige ervaringen’, maar datingapps veroorzaken voor veel gebruikers alleen maar uitputting en frustratie. Je investeert veel tijd en geld, maar behaalt zelden het gewenste resultaat.

Ervaar interpersoonlijke relaties beter

Veel datingsites zorgen voor enorme frustraties. Dus zoek er een om mensen te ontmoeten die om meer geven dan alleen uiterlijk of one-night-stands. Pas nadat een relatie zich heeft ontwikkeld, wordt seks er een onderdeel van. Interpersoonlijke relaties zijn veel belangrijker dan iemand beoordelen puur op basis van zijn vermogen om geweldige selfies te maken. Want als je tevreden bent, hoef je niet verder en heb je dus geen andere sites nodig.

Blijf openstaan ​​voor verrassingen

Iedereen die zich bezighoudt met online daten, zal snel allerlei vervelende datingtrends tegenkomen waarvoor je je eigen lexicon nodig hebt: Benching, Bravehearting, Breadcrumbing of Orbiting wekken de indruk dat online daten altijd giftig is en dat elke interactie genegeerd wordt. Dichterbij kijken in plaats van te genieten van het leren kennen van elkaar. We moedigen aan om onnodige ‘datingtrends’ onderdeel te maken van je voorjaarsschoonmaak en je volgende datingavontuur met een open geest te beginnen.