VPRO Cinekid Top 100 beste jeugdfilms 2023 bekend

Laatst geüpdatet op december 18, 2023 by Redactie

De VPRO Cinekid Top 100 van 2023 is bekend. Dit is een lijst van 100 (inter)nationale jeugdfilms die je als kind gezien moet hebben. Denk hierbij aan films als E.T. the Extra-Terrestrial van Steven Spielberg en Pluk van de Petteflet van Burny Bos. Als eerbetoon aan deze iconische kinderfilmmaker zijn dit jaar zes films opgenomen in de lijst. Daarnaast zijn er twaalf nieuwe films toegevoegd, waarvan er vijf te zien waren tijdens het Cinekid Festival 2023. Zoals de openingsfilm Jippie No More! en de Beste Nederlandse Kinderfilm Kiddo. De lijst is samengesteld door een brede commissie van deskundigen in het vakgebied film en media.



Hidde de Vries, hoofd films en series Cinekid: “Het is een fantastische ervaring om samen met gepassioneerde professionals te werken aan dé lijst met beste kinderfilms. Wij zijn erg blij dat ook dit jaar een paar Nederlandse parels de Top 100 lijst hebben gehaald. Dit laat wederom zien dat Nederlandse jeugdfilm van hoge- en tijdloze kwaliteit is. De lijst geeft een overzicht van belangrijke films, vaak met urgente thema’s en die opvallend zijn door hun vorm. Er valt echt wat te ontdekken het komende jaar!”

Twaalf nieuwe kinderfilms

De VPRO Cinekid Top 100 bestaat zowel uit Nederlandse als internationale films. In totaal staan er 68 internationale films in de top, afkomstig uit 21 landen. Dit jaar zijn er twaalf nieuwe films toegevoegd. Twee daarvan, Mini-Zlatan & Oom Bestie en Stoere Frans, werden vertoond tijdens het Cinekid Festival 2022. Verder staan Zeevonk, Kiddo, Jippie No More!, Dancing Queen en Beraber, dit jaar ook in de lijst. Deze vijf waren te zien tijdens het Cinekid Festival 2023. Jippie No More! opende het festival en won de Jeugdjury Award en de Beste Nederlandse Kinderfilm publieksprijs. De speelfilm Kiddo won de Cinekid Leeuw voor Beste Nederlandse Kinderfilm en Dancing Queen de Beste Kinderfilm Publieksprijs. De andere acht film zijn Close uit België, Ninja Turtles: Totale Chaos, Marcel the Shell with Shoes On en Promises uit de Verenigde Staten en My Neighbour Totoro uit Japan.

Selectiecommissie

Het overzicht is samengesteld door een commissie van experts op het gebied film en media. Dit jaar bestaat de achtkoppige filmcommissie uit de professionals Els Kuiper (NPO), Erik Mund (SEENL), Signe Zeilich-Jensen (Freelance film- en media-adviseur), Sebastian Korteweg (Producer Topkapi Films), Tibor Dekker (VPRO Cinema), Noa Johannes (VPRO Cinema) en Hidde de Vries (Cinekid).