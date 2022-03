Vriendelijkheid een nuttige eigenschap voor algemeen succes in het leven

Na een grootschalig onderzoek naar de effecten van persoonlijkheid op werkprestaties, zoomden onderzoekers in op één persoonlijkheidskenmerk – vriendelijkheid – en ontdekten dat het een wenselijk effect heeft op honderden fysieke, psychologische en beroepsmatige maatstaven die niet alleen de werkprestaties beïnvloeden, maar ook algemeen succes in het leven.

Michael Wilmot, assistent-professor management aan de Universiteit van Arkansas, en Deniz Ones, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Minnesota, onderzochten een breed scala aan variabelen, van psychologische en fysieke gezondheid tot interpersoonlijke relaties, en van leiderschapseffectiviteit tot prestaties in academische en organisatorische instellingen.

Om de impact van vriendelijkheid beter te begrijpen, hebben de onderzoekers de resultaten samengevat van 142 meta-analyses die effecten rapporteren voor 275 variabelen. In totaal omvatten de resultaten meer dan 1,9 miljoen deelnemers uit ongeveer 3.900 onderzoeken. Meta-analyse is een proces dat wordt gebruikt om systematisch meerdere onafhankelijke bevindingen samen te voegen met behulp van statistische methoden om een ​​algemeen effect te berekenen.

Wilmot en Ones ontdekten dat vriendelijkheid een gewenst effect had op 93% van de variabelen en uitkomsten.

“We wilden een kwantitatieve samenvatting en synthese maken van wat we hebben geleerd over relaties tussen vriendelijkheid, een van de zogenaamde Big 5-persoonlijkheidskenmerken, en de gevolgen ervan”, zei Wilmot. “We weten dat dit belangrijk is – misschien nu meer dan ooit – omdat vriendelijkheid het persoonlijkheidskenmerk is dat zich voornamelijk bezighoudt met het helpen van mensen en het opbouwen van positieve relaties, wat niet verloren gaat bij organisatorische leiders.”

In hun eerdere onderzoek combineerden Wilmot en Ones meerdere meta-analyses van de vijf grote persoonlijkheidskenmerken – consciëntieusheid, extraversie, openheid en neuroticisme, naast vriendelijkheid – en onderzochten hun effect op werkprestaties. Ze ontdekten dat de relaties tussen persoonlijkheidskenmerken en prestaties sterk varieerden in negen grote beroepsgroepen.

Om het belang van vriendelijkheid te verduidelijken en te benadrukken, hebben de onderzoekers de 275 variabelen ingedeeld in bredere conceptuele categorieën. Deze omvatten fysieke en psychologische gezondheid, prestaties, motivatie en succes.

Wilmot en Ones hebben ook acht thema’s gesynthetiseerd die de karakteristieke werking van vriendelijkheid in alle variabelen en categorieën vastlegden. De thema’s illustreerden de essentie van hoe vriendlijkheid nuttig is voor zowel individuen als organisaties.

De thema’s waren:

Zelftranscendentie – Aspiraties hebben voor zelfgerichte groei en motivatie om zorg en bezorgdheid voor anderen te tonen.

Tevredenheid – Het leven accepteren zoals het is, en het vermogen om je succesvol aan te passen aan nieuwe contexten en instellingen.

Relationele investering – Motivatie om positieve relaties met anderen te cultiveren en te onderhouden.

Teamwerken – Empathisch vermogen om doelen met anderen te coördineren en het vermogen om effectief samen te werken, ongeacht de rol, om collectieve doelen te bereiken.

Investering in het werk – Bereidheid om inspanningen te leveren voor taken, kwaliteitswerk te doen en een reactievermogen te tonen op de werkomgeving.

Lagere nadruk op resultaten – Een over het algemeen lagere nadruk op het stellen van doelen en het produceren van individuele resultaten en een neiging om de prestaties van anderen milder te beoordelen.

Sociale normoriëntatie – Grotere gevoeligheid voor en respect voor gedragsmatige naleving van sociale normen en regels en het vermijden van regelovertredingen en wangedrag.

Sociale integratie – Capaciteit voor succesvolle integratie in sociale rollen en instellingen en een verminderde kans op delinquentie, asociaal gedrag en verloop.

“Al met al werd de interactie tussen de thema’s duidelijk”, zei Wilmot. “Vriendelijkheid werd gekenmerkt door werkinvesteringen, maar deze energie was het best gericht op het helpen of samenwerken met anderen. Met andere woorden, teamwerk.”