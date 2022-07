Vrienden vinden het leuk als je onverwacht contact met ze opneemt

Mensen onderschatten consequent hoeveel anderen in hun sociale omgeving een onverwacht telefoontje, sms of e-mail kunnen waarderen om hallo te zeggen, en hoe verrassender de connectie, hoe groter de waardering, volgens onderzoek gepubliceerd door de American Psychological Association.



“Mensen zijn in wezen sociale wezens en vinden het leuk om contact te maken met anderen”, zegt hoofdauteur Peggy Liu, PhD, van de Universiteit van Pittsburgh. “Er is veel onderzoek dat aantoont dat het onderhouden van sociale contacten goed is voor onze mentale en fysieke gezondheid. Ondanks het belang en het plezier van sociale connecties, suggereert ons onderzoek echter dat mensen aanzienlijk onderschatten hoeveel anderen het op prijs stellen om benaderd te worden.”

Onderzoekers voerden een reeks experimenten uit met meer dan 5.900 deelnemers die onderzochten hoe nauwkeurig mensen zijn in het inschatten van hoeveel anderen een poging om verbinding te maken kunnen waarderen en welke factoren een rol kunnen spelen bij dat niveau van waardering.



In één experiment werd de helft van de deelnemers gevraagd zich de laatste keer te herinneren dat ze iemand in hun sociale kring bereikten “gewoon omdat” of “gewoon om bij te praten” via e-mail, sms of telefoon, na een lange periode van geen interactie met hen. De rest van de deelnemers werd gevraagd zich een soortgelijke situatie te herinneren waarin iemand contact met hen opnam. De deelnemers werd vervolgens gevraagd om op een 7-puntsschaal (1=helemaal niet, 7=grotendeels) aan te geven in hoeverre zij of de persoon met wie ze contact hebben opgenomen (afhankelijk van de aandoening) waardering, dankbaarheid voelden of blij waren met het contact. Mensen die zich herinnerden dat ze contact hadden opgenomen, dachten dat het gebaar dat ze zich herinnerden significant minder werd gewaardeerd dan degenen die zich herinnerden dat ze een bericht hadden ontvangen.



In andere experimenten stuurden deelnemers een kort briefje, of een briefje en een klein cadeautje, naar iemand in hun sociale omgeving met wie ze al een tijdje geen interactie hadden gehad. Net als bij het vorige experiment, werden deelnemers die contact begonnen, gevraagd om op een 7-puntsschaal te beoordelen in hoeverre ze dachten dat de ontvanger het contact zou waarderen, dankbaar zou zijn en blij zou zijn met het contact. Na het versturen van de briefjes/cadeaus vroegen de onderzoekers de ontvangers ook naar hun waardering.



Bij alle experimenten onderschatten degenen die de communicatie begonnen aanzienlijk de mate waarin ontvangers de handeling van contact zouden waarderen. De onderzoekers vonden ook een interessante variabele die van invloed was op de mate waarin iemand een contact op prijs stelde.



“We ontdekten dat mensen die de communicatie ontvingen meer focus legden dan degenen die de communicatie startten op het verrassingselement, en deze verhoogde focus op verrassing ging gepaard met een hogere waardering”, zei Liu. “We ontdekten ook dat mensen de waardering van anderen in grotere mate onderschatten wanneer de communicatie verrassender was, in tegenstelling tot een deel van een regulier communicatiepatroon, of de sociale banden tussen de twee deelnemers zwak waren.”

Veel mensen hebben in hun leven het contact met anderen verloren, of het nu vrienden van de middelbare school of universiteit zijn of collega’s die ze bij de waterkoeler zagen voordat het werk op afstand ging, volgens Liu. Het aangaan van sociaal contact na een lange periode van verbroken verbinding kan ontmoedigend aanvoelen omdat mensen zich zorgen maken over hoe een dergelijk gebaar kan worden ontvangen. Deze bevindingen suggereren dat hun aarzelingen misschien niet nodig zijn, omdat anderen het waarschijnlijk op prijs stellen dat er meer bereikt wordt dan mensen denken.



“Om verschillende redenen pauzeer ik soms voordat ik contact opneem met mensen uit mijn pre-pandemische sociale kring. Als dat gebeurt, denk ik aan deze onderzoeksresultaten en herinner mezelf eraan dat andere mensen misschien ook contact met mij willen opnemen en om dezelfde redenen aarzelen, “zei Liu. “Dan zeg ik tegen mezelf dat ik het zo op prijs zou stellen als ze contact met me zouden opnemen en dat er geen reden is om te denken dat ze het niet op dezelfde manier zouden waarderen als ik contact met hen opnam.”