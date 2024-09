Vriendschappen verbieden kan averechts werken: moeders die zich ermee bemoeien, verergeren slecht gedrag

Laatst geüpdatet op september 5, 2024 by Redactie

Delinquentenactiviteiten vinden bijna altijd buiten het huis en buiten het toezicht van volwassenen plaats, dus het is heel natuurlijk dat ouders leeftijdsgenoten de schuld geven van het slechte gedrag van hun kind. Het is dan ook niet verrassend dat veel ouders ervan uitgaan dat ze toekomstige problemen kunnen voorkomen door contact met verdachte leeftijdsgenoten te beperken. Een nieuw onderzoek waarschuwt ouders – en dan met name bemoeizuchtige moeders – om de verleiding te weerstaan ​​om vriendschappen te verbieden, omdat dit een slechte situatie alleen maar erger maakt. Hoe kan dit?

Resultaten van een nieuw longitudinaal onderzoek onder middelbare scholieren geven aan dat moederlijke afkeuring van vrienden als reactie op gedragsproblemen van het kind de positie van het kind onder leeftijdsgenoten schaadt, wat de gedragsproblemen verergert die het verbieden van vrienden oorspronkelijk bedoeld was te voorkomen.



Brett Laursen, Ph.D., medeauteur en hoogleraar psychologie aan de Florida Atlantic University, volgde in samenwerking met collega’s aan de Mykolas Romeris University in Vilnius, Litouwen, een steekproef van 292 jongens en 270 meisjes (leeftijden 9 tot 14) in de loop van een schooljaar. Studenten vulden aan het begin, midden en einde van het jaar enquêtes in. Op elk tijdstip werden de status van leeftijdsgenoten (geliefd en niet aardig gevonden worden) en de verstoring van de klas gemeten met nominaties van leeftijdsgenoten. Zelfrapportages beschreven gedragsproblemen en waargenomen moederlijke afkeuring van vrienden.



Resultaten van het onderzoek laten zien dat moederlijke pogingen om in te grijpen in problematische relaties met leeftijdsgenoten door vriendschappen te verbieden averechts werkten. Moeders die de vrienden van hun kinderen afkeurden, verergerden onbedoeld hun gedragsproblemen. Met name moeders die reageerden op gedragsproblemen (door het kind en door leeftijdsgenoten gerapporteerd) met uitingen van afkeuring van vrienden, beschadigden onbedoeld de relaties van het kind met leeftijdsgenoten, waardoor klasgenoten zich van hen vervreemdden. Aanpassingsproblemen volgden.



Het onderzoek vergeleek verschillende vormen van reacties van klasgenoten op inmenging van de moeder op vriendschappen. De bevindingen suggereren dat moederlijke afkeuring van vrienden eerder actieve afkeer van klasgenoten oproept, in plaats van alleen het aantal klasgenoten te verminderen dat geniet van het gezelschap van het kind.



“De bevindingen zijn belangrijk omdat ze spreken over het mechanisme dat afkeuring van vrienden vertaalt in verhoogde gedragsproblemen. Afkeuring door moederlijke vrienden heeft contraproductieve gevolgen voor gedragsproblemen vanwege de schadelijke impact die het heeft op de status van leeftijdsgenoten”, aldus Laursen van het Charles E. Schmidt College of Science van FAU. “Jongeren kunnen beperkingen en hun redenen melden aan vrienden. Of moeders kunnen hun afkeuring rechtstreeks uiten aan vrienden. Geen van beide zal waarschijnlijk worden verwelkomd door de ontvangers. Vrienden kunnen reageren door minachting of spot te verspreiden in de leeftijdsgroep. Sociale kansen zullen waarschijnlijk verwelken omdat leeftijdsgenoten zich niet willen associëren met iemand die als oncool wordt afgeschilderd.”



De onderzoekers suggereren dat een andere mogelijkheid is dat moeders er daadwerkelijk in slagen om een ​​vriendschap te verstoren.



“Stel je dit scenario voor. Een vriendschap eindigt omdat een moeder het verbiedt. Nu heeft het kind een nieuwe vriend nodig. Wie wil er nu bevriend zijn met iemand die een onaangename, bemoeizuchtige moeder heeft? De kans is groot dat de opties voor vrienden nu behoorlijk beperkt zijn en het kind gedwongen wordt om iemand te overwegen die ook door leeftijdsgenoten wordt afgewezen; iemand die het moeilijk vindt om vrienden te maken”, aldus Laursen. “Zulke kinderen worden maar al te vaak niet aardig gevonden omdat ze gedragsproblemen hebben. Uiteindelijk kan inmenging in relaties met leeftijdsgenoten het kind dwingen om bevriend te raken met een slecht aangepaste klasgenoot omdat ze geen andere alternatieven hebben.”



Bevriend raken met kinderen met gedragsproblemen zet hen onder druk om zich te conformeren aan het verstorende gedrag dat moeders proberen te ontmoedigen. Bovendien verhoogt het verlies van de status van leeftijdsgenoot het risico op gedragsproblemen omdat het stress vergroot en copingmechanismen uitdaagt. Tot slot kunnen afgewezen kinderen worden uitgesloten van sociale interacties met normaal ontwikkelende leeftijdsgenoten, waardoor ze de kans wordt ontnomen om sociale vaardigheden te ontwikkelen die passen bij hun leeftijd.

“Ouders moeten positieve alternatieven overwegen voor het verbieden van vrienden,” zei Laursen. “Richt je op het onderhouden van positieve relaties met kinderen, omdat warmte en steun effectieve buffers kunnen zijn tegen lastige groepsdruk, die mogelijk de neerwaartse. spiraal van problemen met leeftijdsgenoten en aanpassingsproblemen.”



De onderzoekers suggereren ook dat ouders mogelijkheden kunnen creëren voor constructieve betrokkenheid van leeftijdsgenoten in begeleide omgevingen en deelname aan door volwassenen gesponsorde clubs en activiteiten kunnen aanmoedigen, die mogelijk afwijkend gedrag beperken.