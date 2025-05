Recept Vrijheidssoep van Jet van Nieuwkerk

Laatst geüpdatet op mei 5, 2025 by Redactie

Al jarenlang komen mensen in heel Nederland samen om op 5 mei, onder het genot van de Vrijheidssoep, de vrijheid te vieren. Ieder jaar worden er op meer plekken in het land deze Vrijheidsmaaltijden georganiseerd, van intieme bijeenkomsten tot grootse vieringen. Ter ere van 80 jaar vrijheid worden dit jaar extra bijzondere maaltijden georganiseerd. In elke provincie en het Caribisch gebied vindt, naast de vele lokale initiatieven, een iconische Vrijheidsmaaltijd plaats op een unieke locatie, met een speciaal programma of met inspirerende gasten. Jet van Nieuwkerk, chef van de Vrijheidssoep van 2025, onthult haar recept dat tijdens menig Vrijheidsmaaltijd op tafel zal staan.

Bijzondere edities tijdens 80 jaar vrijheid

De Vrijheidsmaaltijden zijn er in allerlei vormen en maten. Deze traditie groeit, en ieder jaar zijn er meer locaties: van kleinschalig met buren tot groots op een iconische locatie. Ze hebben één gemeenschappelijk doel: een bijzondere ontmoeting aan de eettafel, waarbij de thema’s vrijheid, onvrijheid en verbinding centraal staan. Alle locaties komen twee weken voorafgaand aan 5 mei online op de Vrijheidsmaaltijdenkaart via www.vrijheidsmaaltijden.nl.

Jet van Nieuwkerk onthult recept Vrijheidssoep

Wat oliebollen voor nieuwjaar zijn, is de Vrijheidssoep voor Bevrijdingsdag. Ieder jaar is een andere chef verantwoordelijk voor het recept. De soep wordt in aanloop naar Bevrijdingsdag in blik verspreid en kan door iedereen op 5 mei worden gemaakt en gegeten, ook tijdens de Vrijheidsmaaltijden. De zesde editie van de Vrijheidssoep wordt dit jaar gekookt door Jet van Nieuwkerk. Omdat Jet van haar oma Jeanne van Munster soep heeft leren koken, heeft ze haar hulp ingeschakeld voor het maken van de receptuur. Jet: “Mede door de gesprekken met oma realiseer ik mij dat vrijheid iets is om elke dag opnieuw te koesteren, te beschermen en te vieren.” Over haar recept zegt ze: “Dit is niet alleen de perfecte soep voor feestjes, maar ook om kliekjes op te maken.”

Minestrone met boerenkool en witte bonen

Voor 6 personen

Ingrediënten

3 eetlepels olijfolie

3 tenen knoflook, fijngehakt

1 prei, in ringen

2 wortels, in plakjes

2 stengels bleekselderij, in stukjes

1 courgette, in blokjes

150-200 g boerenkool of palmkool (naar keuze)

2 eetlepels tomatenpuree

1 blik tomaten (gepeld of in blokjes) (400 g)

1 theelepel gedroogde oregano

1 theelepel gedroogde tijm

2 laurierblaadjes

1 snufje suiker (optioneel)

1,5 liter groentebouillon

1 blik (400 g) witte bonen (uitgelekt en afgespoeld)

Verse basilicum, gehakt (als garnering)

Zout en peper naar smaak

Zo maak je het

Verhit de olijfolie in een grote soeppan op middelhoog vuur.

Voeg de knoflook, prei, courgette, wortel en bleekselderij toe en bak 5-7 minuten tot de groenten zacht beginnen te worden.

Voeg de tomatenpuree toe en bak dit 1-2 minuten mee.

Voeg dan het blik tomaten toe, samen met oregano, tijm, laurierblaadjes en een snufje suiker. Breng op smaak met zout en peper en roer alles goed door.

Voeg de groentebouillon toe en breng de soep aan de kook.

Voeg de boerenkool/palmkool toe.

Zet het vuur lager en laat de soep 20-25 minuten zachtjes pruttelen.

Voeg de kikkererwten of witte bonen toe en laat de soep nog 10 minuten doorkoken.

Haal de laurierblaadjes uit de soep.

Roer de verse basilicum erdoor en/of gebruik dit als garnering.