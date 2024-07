Vroeg verloren: wat is de impact van de vroege dood van een ouder?

Laatst geüpdatet op juli 9, 2024 by Redactie

Schrijver en podcastmaker Liesbeth Rasker was tien jaar oud toen haar moeder stierf. In Vroeg verloren onderzoekt ze de impact daarvan op haar leven. Een film over de dood, het verdriet, het verlangen dat allemaal uit de weg te gaan en wat er gebeurt als ontkennen niet langer gaat.



Gesprekken met lotgenoten, familieleden en aanverwanten, en dozen vol herinneringen vormen de rode draad van de zoektocht van Liesbeth Rasker in Vroeg verloren. Ze leefde lang met de overtuiging; ‘mijn moeder is dood, maar dat is oké’. Die overtuiging bleek, zeker toen ze op volwassen leeftijd wederom een groot verdriet voor haar kiezen kreeg, beperkt houdbaar. Door het verleden te ontrafelen en niet langer het verdriet te ontkennen, komt ze steeds dichterbij haar moeder.



Rouwen is ingewikkeld, grillig, eenzaam en moeilijk bespreekbaar. Kinderen beschikken niet over inzichten om die rouw vorm te kunnen geven, waardoor ze vast kunnen komen te zitten in overlevingsmechanismen die hen op den duur kunnen tegenwerken. Na de herkenning die Liesbeth vindt bij lotgenoten, durft ze de volgende stap te zetten en confronterende gesprekken met haar gezinsleden aan te gaan. Gesprekken die nooit eerder gevoerd zijn en die voor geheel nieuwe emoties en inzichten zorgen.



Een ontwapenende en bij vlagen geestige film over het verlies van een ouder op jonge leeftijd en de blijvende impact daarvan.



Vroeg verloren is gemaakt in coproductie met Hazazah Pictures.



Regie: Tessa Louise Pope



2Doc: Vroeg verloren (58 min), donderdag 11 juli, 22.10 uur, VPRO, NPO 2 en NPO Start



2doc.nl/vroegverloren