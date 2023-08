Vrolijke kleuren in het najaar: Cyclamen in de tuin

Laatst geüpdatet op augustus 28, 2023 by Redactie

Vanaf eind augustus kan de tuin, het balkon of terras vaak wel een oppepper gebruiken. Veel planten zijn uitgebloeid of hebben de vakantie niet overleefd. Door het toevoegen van kleurrijke planten, zoals cyclamen, worden nazomer, herfst en winter een stuk aangenamer.

Lees ook: Tips voor tuinieren voor de herfst

Veel bloemen

Wat meteen opvalt, zijn de kleuren van de Garden Cyclaam. Die kunnen bescheiden en ingetogen zijn, maar ook felrood, knalroze en dieppaars. Dat maakt het vrolijke, opvallende planten die in de nazomer tuin, balkon of terras opfleuren. De bloemen groeien met het hartje naar beneden en de blaadjes naar boven. Daaronder wemelt het van de groene blaadjes in een volle rozet. Ze zijn hartvormig en hebben vaak een mooi zi lvergrijze bladtekening. Elk blad geeft een bloem! Wie dat niet gelooft, moet maar eens onder de ‘rokken’ kijken. Daar zitten volop nieuwe knoppen. Die komen te voorschijn zodra je de uitgebloeide bloemen hebt weggehaald.

Watergeven

De Garden Cyclaam houden van een plekje in de halfschaduw. Zorg dat in de bodem van de pot gaten zitten zodat het overtollig (giet)water goed kan wegvloeien. Het watergeven gaat net even anders dan je misschien gewend bent. Giet niet in het midden van de plant, maar langs de rand van de pot. Je kunt ook water geven via een schoteltje onder de pot. Het is beter als de wortels van de tuincyclaam het vocht van onderaf opzuigen. Een paar graden vorst doet de plant niets. Sterker nog: de kans is groot dat de Cyclaam een zachte winter overleeft.



Tip: Zet meerdere tuincyclamen samen buiten in een grote schaal. Ga mono (één kleur) voor een wat rustiger effect of speel met het rijke kleurenpallet van de cyclaam. Daar word je vrolijk van!

Lees ook: Tips voor winterharde tuinplanten

Duurzaam

Omdat er in het najaar steeds minder voedsel beschikbaar is voor vlinders, bijen en hommels en andere bestuivers zijn de nectarrijke bloemen van de Garden Cyclaam extra aantrekkelijk. Nederlandse kwekers telen zo duurzaam mogelijk. Door de ‘koude’ teelt is er nauwelijks energiegebruik nodig. Ook heeft de knol van nature al zoveel voedingsstoffen in zich dat er door de telers weinig aan toe te voegen valt.



Fotocredit: Cyclaam.eu