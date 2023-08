Vrouw en Film staan centraal bij Film by the Sea

Laatst geüpdatet op augustus 22, 2023 by Redactie

Traditiegetrouw presenteert Film by the Sea op de eerste zondag van het festival een talkshow. Op deze 25e editie van Film by the Sea staan ‘Vrouw en Film’ centraal. VPRO’s Lotje IJzermans gaat in gesprek met filmmakers Nouchka van Brakel (Van de koele meren des doods) en Nafiss Nia (Die middag). Ook aanwezig zijn NRC journalist en columnist Jocye Roodnat en artistiek directeur Henriette Poelman van het Internationaal Filmfestival Assen, dat speciaal aandacht besteedt aan films voor en door vrouwen. De talkshow ‘Vrouw en Film’ vindt op zondag 10 september om 13:30 uur plaats in CineCity (zaal 3). Tickets zijn vanaf 22 augustus hier verkrijgbaar.

Hoe willen vrouwen in film zichzelf gerepresenteerd zien, hoe doe ze dat, hoe reflecteren ze op hun rol? Film by the Sea besteedt dit jaar aandacht aan het thema representatie van vrouwen in films. Van alle films die Film by the Sea dit jaar programmeert, is 50% van de hand van vrouwelijke makers.

Film by the Sea presenteert op 10 september een dag vullend programma rondom Vrouw en Film. Om 10:15 uur wordt de film Van de koele meren des doods vertoond in aanwezigheid van regisseur Nouchka van Brakel. De talkshow onder leiding Lotje IJzermans start om 13:30 uur. Aansluitend wordt om 15:45 uur Die middag vertoond in aanwezigheid van regisseur Nafiss Nia.

Film by the Sea heeft dit jaar diverse films geselecteerd binnen het onderwerp Vrouw en Film. Bij vier films verzorgt festivalprogrammeur Gerlinda Heywegen een korte inleiding:

Maandag 11 september 13:30 uur

May December | regie :Todd Haynes, cast: Natalie Portman, Julianne Moore

Dinsdag 12 september 15:45 uur

Divertimento | regie: Marie-Castille Mention-Schaar, cast: Oulaya Amamra, Lina El Arabi

Woensdag 13 september 16:00 uur

Brillantes | regie: Sylvie Gautier, cast: Céline Sallette, Thomas Gioria

Vrijdag 15 september 11:45 uur

Das Lehrerzimmer | regie: lker Çatak, cast: Leonie Benesch, Leonard Stetttnisch