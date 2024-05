Vrouwelijke ervaringen om bekkenpijn te beheersen

Laatst geüpdatet op april 30, 2024 by Redactie

Leren hoe pijn werkt is cruciaal voor het beheersen van aanhoudende pijn. Een nieuwe studie van de Universiteit van Zuid-Australië plaatst de ervaringen van mensen met bekkenpijn voorop in pijneducatie om betere pijnbeheersingsstrategieën en betere resultaten te ontwikkelen.



Aanhoudende bekkenpijn is een overkoepelende term voor pijn in het bekkengebied (onder de navel) die gepaard kan gaan met symptomen die wijzen op gynaecologische disfunctie, disfunctie van de lagere urinewegen, de darmen, de seksuele gezondheid en de bekkenbodem.



In Australië ervaart één op de twee vrouwen aanhoudende bekkenpijn, waarbij één op de vier rapporteert dat bekkenpijn hun vermogen beïnvloedt om dagelijkse activiteiten uit te voeren, zoals werken, studeren of sporten. Deze studie hoopt deze realiteit te verbeteren door middel van pijneducatieconcepten die zijn ontworpen voor en door vrouwen met aanhoudende bekkenpijn.



Met behulp van semi-gestructureerde interviews legt het consumentgerichte, kwalitatieve onderzoek rijke en genuanceerde ervaringen vast van twintig vrouwen met bekkenpijn die pijnwetenschappelijk onderwijs hadden gevolgd en verbeteringen hadden gezien.

De studie identificeerde vier belangrijke pijnconcepten waarvan vrouwen zeggen dat ze kunnen helpen bij pijnbeheersing:

Een gevoelig zenuwstelsel kan leiden tot overbeschermende pijn. Dit concept is belangrijk omdat het een biologische verklaring biedt voor bekkenpijn en bevestigt dat pijn reëel is, en niet ‘in je hoofd’. Pijn betekent niet altijd dat mijn bekken beschadigd is (hoewel dat soms wel het geval is) – het is belangrijk omdat het de geruststelling biedt dat niet elke opflakkering betekent dat je bekken beschadigd is of verergert en dat weefselpathologie (zoals endometriose-laesies) slechts één onderdeel is van de bekkenpijn puzzel. Hoe ik mijn pijn denk, voel en ‘zie’ kan de pijn verergeren. Dit concept laat zien dat er veel factoren zijn die bekkenpijn kunnen beïnvloeden. Als zodanig zijn er veel manieren om pijn te beheersen die verder gaan dan alleen medicatie of een operatie. Ik kan mijn pijn langzaam veranderen – dit concept was belangrijk omdat het hoop en kracht bood om pijnverbetering als een haalbaar doel na te streven.

De bevindingen volgen op de aankondiging van een baanbrekend Zuid-Australisch onderzoek naar endometriose, en op de begrotingstoezegging van de Australische regering voor 2022-2023 van 58,3 miljoen dollar voor het verbeteren van de gezondheid van vrouwen, in het bijzonder endometriose en bekkenpijn.



UniSA-onderzoeker en promovendus Amelia Mardon zegt dat het voorlichten van mensen over pijn de pijnomstandigheden kan helpen verbeteren.



“Leren hoe pijn werkt is cruciaal voor het beheersen van aanhoudende pijn. Maar hoewel voorlopig bewijs suggereert dat pijnwetenschappelijk onderwijs vrouwen met aanhoudende bekkenpijn kan helpen, is er weinig informatie over wat deze consumenten leren waarderen, zegt Mardon.



“Deze studie pakt deze kloof aan door de ervaringen van mensen met aanhoudende bekkenpijn vast te leggen en te identificeren welke kennis anderen zou kunnen helpen.



“Door de stemmen, ervaringen en meningen van consumenten voorop te stellen bij elke interventie, zorgen we ervoor dat pijneducatie relevant is en aansluit bij hun behoeften of prioriteiten. Zonder dat zal het gewoon de plank misslaan.”



Senior onderzoeker Professor Lorimer Moseley van UniSA zegt dat het leren van ‘hoe pijn werkt’ pijnervaringen legitimeert en betekenis geeft.

“Het valideren van pijn kan bijzonder aangrijpend zijn voor vrouwen met bekkenpijn vanwege de uitgebreide geschiedenis van vooroordelen en het afwijzen van hun pijn, vooral door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg”, zegt prof. Moseley.



“Als je te horen krijgt dat je pijn ‘helemaal in je hoofd zit’, is dat ongelooflijk ontkrachtend, wat aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de fysieke en mentale gezondheid.



“Pijn is complex. Als we begrijpen dat er een biologische verklaring bestaat voor aanhoudende pijn – zelfs als we die niet kunnen ‘zien’ – kan dit de perspectieven op pijn herkaderen en mogelijk de uitkomsten veranderen.”