Vrouwen achten kans op noodsituaties groter dan mannen

Laatst geüpdatet op juni 23, 2025 by Redactie

Er is een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen als het gaat om risicobewustzijn rond crisissituaties. Vrouwen schatten de kans op noodsituaties, bijvoorbeeld een crisis waarbij contant geld nodig is, groter in dan mannen. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Norstat, eind mei uitgevoerd onder 2.000 Nederlanders.

Cash achter de hand: vrouwen voorzichtiger dan mannen

Op 20 mei adviseerde het Nibud om contant geld achter de hand te houden voor noodsituaties: 70 euro per volwassene en 30 euro per kind. De algemene bereidheid daartoe is groot: 67% van de Nederlanders is van plan dit te doen. Het merendeel zou zelfs minimaal 100 euro per volwassene in huis halen. Vrouwen (60%) schatten de kans op situaties waarbij cash noodzakelijk is hoger in dan mannen (44%).

Vrouwen meer zorgen over stroomstoring

Ook als het gaat om grote stroomstoringen, zoals eind april het geval was in Spanje en Portugal, verschillen de zorgen tussen mannen en vrouwen. Een kwart van de mannen (26%) acht een dergelijke storing (zeer) onwaarschijnlijk, tegenover 11% van de vrouwen. Over het algemeen denkt de helft van de Nederlanders (51%) dat de kans op een dergelijke stroomstoring groot is.

Jongeren minder voorbereid dan ouderen

Het onderzoek laat niet alleen een genderverschil zien, maar ook een duidelijk generatieverschil. Op dit moment heeft 67% van de 65-plussers cash in huis, tegenover 40% van de jongeren. Ouderen zijn opgegroeid in een tijd waarin contant geld de norm was en voelen zich vertrouwd met het gebruik van fysiek geld. Bovendien zijn zij vaak minder digitaal vaardig, waardoor zaken zoals pinnen en online bankieren minder vanzelfsprekend voor hen zijn. Het verschil tussen jong en oud onderstreept het belang van goede overheidscommunicatie over crisisvoorbereiding, vooral gericht op de jongere generaties.