Vrouwen gebruiken smartphone meer dan mannen

Ruim vier op de tien Nederlanders gebruikt hun smartphone drie uur of langer per dag. Die uren gaan voornamelijk naar sociale media en het lezen van nieuws. Dit blijkt uit onderzoek van Smartphonehoesjes.nl onder meer dan 1.100 respondenten. Meer dan de helft van de mensen (59%) vindt dat ze hun telefoon minder kunnen gebruiken.

“Opvallend”, aldus Martijn Hooft, eigenaar van Smartphonehoesjes.nl. “Nederland is zich dus wel degelijk bewust van hun smartphonegebruik, maar toch is er nog een flinke groep (46%) die tot nu toe nog niks onderneemt om hun schermtijd daadwerkelijk te minderen.”

Mij niet bellen

De telefoon wordt vandaag de dag weinig meer gebruikt voor zijn bekendste functie: bellen. Slechts 4 procent van de ondervraagden pakt de telefoon het meest om te bellen. De smartphone wordt door de Nederlanders het meest gebruikt voor social media. Voor 38 procent is social media de belangrijkste activiteit, gevolgd door Whatsapp/SMS (29%) en 17 procent besteedt die tijd aan het lezen of kijken van nieuws. De meeste mannen (27%) gebruiken hun smartphone voor het lezen van nieuws. In tegenstelling tot bij de mannen gebruikt maar 9 procent van de vrouwen de smartphone vooral om te zien wat er speelt op de wereld. Waar vrouwen hun smartphone het meest voor gebruiken? Bijna de helft scrolt het liefst over sociale media en voor 31 procent is Whatsapp/SMS de belangrijkste activiteit.

Telefoon vaker in broekzak

75 procent van de vrouwen gebruikt de smartphone rond de drie uur of meer per dag. Bij de mannen is dit 67 procent. In totaal geeft ruim 70 procent van deze ‘veel-gebruikers’ aan dat de telefoon wat vaker in de broekzak kan blijven. Vrouwen (67%) doen er meer aan hun schermtijd te verminderen in vergelijking met mannen: 30 procent. “Mocht je minder gebruik willen maken van je telefoon dan zou je tijdslimieten in kunnen stellen. Ook kan je erover denken om apps zonder meerwaarde te verwijderen”, zegt Hooft. “Dit voorkomt dat je snel bent afgeleid en weer naar je telefoon grijpt.”

Spieken in de baas zijn tijd

Je smartphone gebruiken tijdens werk of op school? Daar is Nederland niet vies van. 64 procent van de Nederlanders spiekt wel eens op hun mobiel in de tijd van de baas of leraar. 68 procent van de vrouwen zegt weleens op de telefoon te kijken op school of werk tegenover 63 procent van de mannen. “Dit geeft ook aan hoe onmisbaar de telefoon tegenwoordig geworden is voor veel mensen.”

Vakantie zonder smartphone

Een digital detox waarbij je kunt afkicken van digitale media en apparaten is niet favoriet in Nederland. Slechts 9 procent van de ondervraagden heeft wel eens een digital detox gedaan. 19 procent overweegt een leven zonder telefoon. “Er zijn tegenwoordig zelfs digital detox campings of vakantieparken waar je je telefoon inlevert bij aankomst om los te kunnen komen van de digitale wereld”, vervolgt Hooft. “Als je even je telefoon aan de kant legt, kom je namelijk pas echt tot rust.”

Ook zijn er steeds meer mensen die bewust geen smartphone meer hebben.

Eén van die mensen is Eva van Huffelen (30). Zij leeft een smartphoneloos leven. “Ik was helemaal klaar met gedachteloos, onzinnig scrollen”, legt ze uit. “Behoorlijk rigoureus heb ik mijn smartphone verkocht. Ik vind het heerlijk. Ik ervaar ontzettend veel rust en hou veel tijd over. Natuurlijk zijn er ook nadelen. Als ik dingen wil overleggen met vriendinnen doe ik dat nu via de mail. Ik kan niet even snel een groepsapp aanmaken. Ook een Tikkie sturen gaat niet. En als ik ergens heen moet waar ik niet bekend ben, moet ik van tevoren de routebeschrijving opzoeken. Maar de nadelen wegen voor mij zeker op tegen de voordelen. Dus voor mij geen smartphone meer!”