Vrouwen gezien als blij en mannen als boos ondanks echte emoties

Uit nieuw onderzoek van de University of Essex blijkt dat gezichten en stemmen eerder als mannelijk worden beoordeeld als ze boos zijn, en als vrouwelijk als ze blij zijn. De studie onder leiding van dr. Sebastian Korb ontdekte dat hoe we de emotionele uitdrukking van een gezicht of stem begrijpen, sterk wordt beïnvloed door waargenomen seks, en vice versa. Het artikel onthult dat zowel mannen als vrouwen onbewust dezelfde fouten maken.

Dr. Korb, van de afdeling Psychologie, hoopt dat het onderzoek zal worden uitgebreid en ons meer bewust kan maken van onze ingebouwde vooroordelen.

Hij zei: “Deze studie laat zien hoe belangrijk het is om niet te veel te vertrouwen op je eerste indrukken, omdat ze gemakkelijk verkeerd kunnen zijn.

“De volgende keer dat je merkt dat je geluk of verdriet aan een vrouw toeschrijft, wees je dan bewust van je vooringenomenheid en mogelijke verkeerde interpretatie.

Lees ook: Een goede eerste indruk maken? Zo doe je dat!

“Interessant is dat er geen genderkloof was in de manier waarop het waargenomen geslacht van een gezicht emotionele oordelen beïnvloedde – maar vrouwen waren iets gevoeliger voor subtiele veranderingen in emotie in het algemeen.”

Het onderzoek maakte gebruik van 121 avatar-gezichten en 121 menselijke stemmen, gecreëerd door de emotionele expressie in graden te wijzigen van blij naar boos, en het geslacht op een glijdende schaal van mannelijk naar vrouwelijk.

In totaal kregen 256 deelnemers aan drie onderzoeken de mock-ups te zien of speelden de stemmen en vroegen om emoties te beoordelen en of iemand een man of een vrouw was. Bij het vergelijken van de grootte van de effecten bleek voor zowel gezichten als stemmen dat emotie de beleving van seks meer beïnvloedde dan andersom.

Er wordt gedacht dat dit te wijten kan zijn aan een onbewuste activering van de amygdala – een belangrijk emotiecentrum in de hersenen. Dit amandelvormige cluster van neuronen diep in de hersenen stelt ons in staat om snel bedreigingen te detecteren en erop te reageren, zoals een boze aanvaller, maar is niet betrokken bij het bepalen van iemands geslacht. Er wordt ook gespeculeerd dat bevooroordeeld zijn om mannen als boos te zien, een evolutionair voordeel is, omdat het zich voorbereidt op een vecht- of vluchtreactie.